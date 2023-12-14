عاجل
توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية عاجل.. سفينة جديدة في قبضة الحوثيين كانت متجهة إلى تل أبيب (صورة)
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المغرب وإسبانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش

بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال اللقاء، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين.

وأشاد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على ‏أسس حسن ‏الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ‏للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث أضحت الشراكة ‏الاستراتيجية بين البلدين حاليًا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الأيرلندي: الاتحاد الأوروبي فقد مصداقيته بسبب موقفه من غزة

الأونروا: غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن

فورين بوليسي: الكونجرس يتحمل مسؤولية الوصول لنهاية عادلة لحرب غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي لـ مُستشار الامن القومي الأمريكي: حماس ليست سهلة

الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتزكية

اتفاقية لتطوير مقاتلات الجيل الثاني بين إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان

وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه الاستخبارات وقوات الأمن السيبراني بالحفاظ على التأهب

الأردن يسلم قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته 26
الجريدة الورقية