المغرب وإسبانيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

بحث رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، هي الأولى له منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة، تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية.

وخلال اللقاء، نوه الجانبان بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وبالشراكة الاستراتيجية الثنائية المغربية الإسبانية، التي يرعاها قائدا البلدين.

وأشاد المسؤولان بتطابق وجهات النظر بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالشراكة المتميزة، القائمة على ‏أسس حسن ‏الجوار والثقة المتبادلة والحوار الدائم والبناء، خاصة، بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ‏للمغرب، بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث أضحت الشراكة ‏الاستراتيجية بين البلدين حاليًا شراكة متعددة الأبعاد وتشمل كافة المجالات.