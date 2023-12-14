وزير الدفاع الإسرائيلي لـ مُستشار الامن القومي الأمريكي: حماس ليست سهلة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، مُستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي يزور إسرائيل حاليًا بأن هزيمة حركة "حماس" في قطاع غزة ليس أمرا سهلا ويتطلب عدة أشهر، مؤكدًا إصرار إسرائيل على هزيمة "حماس" وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى جالانت قوله - في مؤتمر صحفي مشترك مع سوليفان - إن إسرائيل بحاجة لاستمرار الدعم الأمريكي في هذه الحرب التي بدأت في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مُنفردًا مع مُستشار الأمن القومي جيك سوليفان، في مقر الكرياه (وزارة الدفاع) في تل أبيب، قبل اجتماع من المقرر أن يعقده سوليفان مع "كابينت الحرب" وهي حكومة الطوارئ التي شكلت لإدارة الحرب على قطاع غزة والتي تضم وزير الدفاع السابق بيني جانتس ورئيس الأركان السابق جادي أيزنكوت الذي قتل ابنه وابن شقيقته في المعارك بقطاع غزة.