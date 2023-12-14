الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأونروا: غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن

أونروا
أونروا

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن "غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن، فالفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع الشديد لدرجة أنهم يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون الطعام على الفور".

وأشار لازاريني - في تصريحات صحفية وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن "هذا هو مدى يأسهم وجوعهم، لقد شهدت هذا بنفسي، نلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام".

وأكد أن الوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، لافتًا إلى أن هذه هي زيارته الثالثة لغزة منذ 7 أكتوبر، قائلاً: "في كل مرة أعود فيها، أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أسوأ، ولكن في كل مرة أرى المزيد من البؤس والحزن، غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن".

وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن "وكالته لم يعد بإمكانها الوصول إلى شمال غزة تقريبًا، وأن بيئة العمل في غزة أصبحت مستحيلة أكثر فأكثر"، مضيفة: "الناس هناك يشعرون بالخيانة وتخلي المجتمع الدولي عنهم".

مواد متعلقة

الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتزكية

اتفاقية لتطوير مقاتلات الجيل الثاني بين إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان

وزير دفاع كوريا الجنوبية يوجه الاستخبارات وقوات الأمن السيبراني بالحفاظ على التأهب

الأردن يسلم قطر رئاسة المجلس العربي الوزاري للسياحة في دورته 26

العراق يعلن تأييده للمطالبة بمقعد عربي دائم حال توسيع مجلس الأمن

مباحثات يمنية باكستانية لتعزيز التعاون في المجال العسكري والأمني

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو الداعية لبقاء الاحتلال بدلاً عن حل الدولتين

أونروا تحذر من تفشي الأوبئة بغزة والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمرضى بجنين
الجريدة الورقية