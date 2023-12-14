الأونروا: غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الخميس، إن "غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن، فالفلسطينيين في غزة يعانون من الجوع الشديد لدرجة أنهم يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون الطعام على الفور".

وأشار لازاريني - في تصريحات صحفية وفقًا لما ذكرته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن "هذا هو مدى يأسهم وجوعهم، لقد شهدت هذا بنفسي، نلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام".

وأكد أن الوضع في غزة يتدهور بشكل سريع، لافتًا إلى أن هذه هي زيارته الثالثة لغزة منذ 7 أكتوبر، قائلاً: "في كل مرة أعود فيها، أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يصبح أسوأ، ولكن في كل مرة أرى المزيد من البؤس والحزن، غزة لم تعد صالحة للسكن كمكان بعد الآن".

وأضاف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن "وكالته لم يعد بإمكانها الوصول إلى شمال غزة تقريبًا، وأن بيئة العمل في غزة أصبحت مستحيلة أكثر فأكثر"، مضيفة: "الناس هناك يشعرون بالخيانة وتخلي المجتمع الدولي عنهم".