الكويت تفوز بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتزكية

فازت دولة الكويت اليوم الخميس بمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتزكية وذلك في أثناء أعمال الدورة الـ26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعرب الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام الكويتية أسامة المخيال في تصريح له اليوم ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية عن شكره وتقديره على تزكية دولة الكويت لمنصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وأضاف المخيال أن التعاون في مجال السياحة العربية يساهم في تحقيق التنمية السياحية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي مؤكدا أن دولة الكويت تدعم جميع السبل الممكنة في تفعيل العمل العربي المشترك في قطاع السياحة.

وتقدم المخيال بالتهنئة على اختيار ولاية (صور) العمانية عاصمة للسياحة العربية لعام 2024 في أثناء أعمال الدورة الـ26 في قطر التي يختتم أعمالها اليوم معربا عن شكره لقطر على حسن الاستقبال والاستضافة والتنظيم لأعمال الدورة.