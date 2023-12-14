مواجهات عربية حديث الصباح والمساء في كأس العالم للأندية تاريخيًا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم انطلاق ديربي العرب في كأس العالم للأندية التى تقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية، بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي.

وضرب اتحاد جدة موعدا مع الأهلي بعد تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثة أهداف دون ردبالمونديال.

وتقام المواجهة المرتقبة بين بطل أفريقيا وبطل أسيا في التاسعة مساء غدا الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

وتستعرض الوفد تاريخ المواجهات العربية خلال مشاراكات الفرق العربية ببطولة كأس العالم للأندية، بداية من نسخة البرازيل لعام 2000 وحتى مونديال المغرب مطلع العام الحالي 2023.

تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية

وحقق النصر السعودي الفوز على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 4 ـ 3 في اول مواجهة عربية بكأس العالم للأندية مونديال البرازيل 2000.

وشهدت نسخة اليابان لعام 2005 المواجهة العربية الثانية التى جمعت بين الاهلى المصري واتحاد جدة السعودي وحسمها الأخير بهدف دون رد.

وتقابل فريق الكرة الأول بنادي السد القطري مع نظيره الترجي التونسي والتى حسمها بطل أسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك بمونديال الامارات لعام 2018، ثم لقي الفريق القطري الهزيمة على يد العين الإمارات بثلاثة أهداف دون رد.

واتجهت الانظار العربية بكأس العالم التى اقيم بدولة قطر 2019 الى فوز الهلال السعودي بهدف دون رد على الترجي، وفي نفس النسخة انتصر الأخير على السد القطري بنتيجة 6-2 في مباراة تحديد المركز الخامس.

وحظيت دولة قطر تنظيم مونديال 2020 للمرة الثانية على التوالى ليسجل الاهلى المصر الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد.

وفاز الهلال على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 6 ـ 1، فيما سجل "الزعيم" الخسارة على يد الأهلي المصري برباعية نظيفة في لقاء الميدالية البرونزية بنسخة مونديال 2021 في الامارات.

وأخيرا مونديال المغرب 2022، الذى جمع بين الوداد المغربي والهلال السعودي وانتهى بفوز الأخير 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1.

وسيتجدد اللقاء العربي مساء غدا بملاقاء الأهلي المصري بنظيره اتحاد جدة السعودي، في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية " مونديال السعودية 2023".