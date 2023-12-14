” رشدى” يتابع امتحانات الشفهي لطلاب "حقوق جنوب الوادى"

تابع الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، الامتحانات الشفهية التي تطبق لأول مرة للفرقة الأولى بالكلية، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيدا بالمستوى التعليمي الجيد للطلبة والطالبات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها عميد الكلية، - اليوم الخميس - يرافقه الدكتور عبدالباري سليمان وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، داخل لجان امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول (الميدترم) للعام الجامعي 2023/2024.

وقال الدكتور محمد رشدى ، عميد الكلية، إن أداء الطلاب، يعكس التميز الذي حققته كلية الحقوق خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك على المستويين الأكاديمي والتدريبي، واطمأن خلال جولته التفقدية على سير العملية التعليمية، موجِّهًا بإتاحة كل الإمكانات لرفعة شأن الكلية على الدوام.

يذكر أن الامتحانات الشفهية بكلية الحقوق تكون بمثابة تدريب عملي للطلاب للارتقاء بمهاراتهم الخاصة بالإلقاء، والمرافعة، وحسن المواجهة والنقاش بالاضافة إلي كونها جزء من درجات الامتحان .

وأوضح الدكتور عباس مصطفى عباس ، المنسق الأكاديمى للكلية ، أن الأمتحانات تمتد لمدة أسبوعين .

وأشار إلى أنه تم إعداد قوائم وكشوفات بأسماء الطلاب الممتحنين ولجانهم الامتحانية والجداول وذلك عبر الإرشاد الأكاديمي بالكلية، ويتم الإعلان عنها للطلاب تباعا على الصفحة الرسمية للكلية.