انتفاضة نجوم الفن ما زالت مستمرة تضامنًا مع القضية الفلسطينية

أعرب بعض مشاهير ونجوم الفن عن تضامنهم المستمر للقضية الفلسطينية وعن مدى استيائهم لما يحدث منذ طوفان الأقصى حتى الآن، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى فى دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة شعب غزة، الذى ما زال يسقط منه آلاف الشهداء من الأطفال والنساء ومواصلة الضغط النفسى لدى الشعوب العربية وليس فلسطين فقط، وذلك بعدما قام الكيان الصهيونى بأسر رجال دون ملابس مؤخراً، فانتفض الجميع اعتراضاً على الجرائم البشعة التى تحدث داخل فلسطين من قبل المحتل.

كندة علوش

هاجمت الفنانة كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، المحتل بعد الاعتداءات الوحشية على أهل غزة وخاصة أطفالها.

علقت كندة علوش قائلة: «إنه لعالم بائس ذلك الذى يدعو لعدم أكل لحوم الحيوانات خوفًا على أرواحها ولا يكترث لموت الأطفال، إنه لعالم مظلم ذلك الذى يحاضر بملايين الصفحات عن نبذ العنصرية وقبول الآخر، ويعتبر ملايين الفلسطينيين جنسًا أدنى وإبادتهم بهذا الشكل البشع لا تستدعى التحرك».

أضافت كندة علوش: «إنه لعالم منافق هذا الذى نعيش فيه. آلاف الأكاذيب عن حقوق الإنسان والعدل والمساواة ونبذ العنصرية أغرقنا بها الغرب، هو اليوم يضرب بها عرض الحائط وهو يشارك بدم بارد بقتل أطفالنا وأهالينا فى غزة».

درة

ما زالت الفنانة درة زروق تدعم شعب غزة ضد الجرائم غير الإنسانية التى يتعرض لها القصف المتواصل على قطاع غزة، والذى أسفر عن أكثر من 17 ألف شهيد وعشرات الآلاف من والمفقودين والجرحى.

نشرت درة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءًا من أغنية داعمة لفلسطين، وعلقت عليها قائلة: «ظلم وقهر ما زال يعيشه الشعب الفلسطينى.. الكلمات أصبحت عاجزة عن وصف الوجع.. ولكن سنظل نحاول التعبير بمختلف الطرق لما بقى من إنسانية فى العالم».

أضافت درة زروق معلقة: «حتى لو أمسى وقف الإبادة والاحتلال الغاشم حلمًا، فهو لن يموت لأنهم أصحاب الحق، ولأن قضيتهم قضيتنا جميعًا.. الله يحميهم ويزيل الغمة».

نسرين طافش

تضامنت الفنانة نسرين طافش، مع القضية الفلسطينية وشعب غزة ضد جرائم المحتل، إذ نشرت عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام»، باقة من الصور لها ترتدى «سويت شيرت» عليه ألوان علم فلسطين، وعلقت: «عليكى منى السلام يا أرض أجدادى.. ففيكى طاب المقام وطاب إنشادي».

محمد عساف

عبر الفنان الفلسطينى محمد عساف عن غضبه الشديد من الاعتداءات الإسرائيلية التى تحدث مؤخرًا على غزة.

وعلق محمد عساف عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعى قائلًا: «لا أجد الكلمات للتعبير عما يجرى، لقد تعب الكلام منا.. تنفذ آلة القتل الإسرائيلية المجزرة تحت عين العالم، فلا يتحرك أحد، لنا الله. لنا الله يا أهلى فى غزة. لنا الله».