نجيب محفوظ علامة فى تاريخ الأدب العربى

112 عاماً على ميلاد أديب «نوبل»

مرت اليوم الذكرى 122 لميلاد الأديب العالمى نجيب محفوظ، الحائز على جائزة «نوبل» فى الآداب عام 1988، نجيب محفوظ رحمه الله يبقى علامة فى تاريخ الأدب العربى والسينما وحتى الدراما التليفزيونية ولمَ لا وهو الذى استطاع أن يصل للعالمية من بوابة الإغراق فى المحلية ووصف الجارة المصرية.

الأديب العالمى يبقى علامة كبرى فى تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع بعبقرية فائقة نقل الواقع المصرى فى النصف الأول من القرن العشرين بمجموعة من الأفلام شديدة الواقعية، والتى عبرت بصدق عن الشخصية المصرية بكافة أبعادها إيجابيًا وسلبيًا، يأتى فى مقدمتها الثلاثية الرائعة «بين القصرين، قصر الشوق. السكرية» وهى بلاد شك علامة مكبرى فى تاريخ السينما المصرى وشخصية «سى السيد» الأب المتناقض الذى جسدها ببراعة الفنان الكبير الراحل يحيى شاهين و«أمينة» الزوجة المطيعة الخاضعة تمامًا لزوجها التى جسدتها الفناة الراحلة «آمال زايد» وصفات الأولاد التى تحمل كمًا كبيرًا من التناقض.

تلك الأفلام أثرت كثيرًا وما زالت فى المجتمع المصرى بشكل عام. وعكست بوضوح تطور الشخصية المصرية خلال النصف الأول من القرن الماضى، وفيلم «زقاق المدق» الذى قامت ببطولته الفنانة الكبيرة شادية التى جسدت شخصية «حميدة» صاحبة التطلع لحياة الترف، وأبناء الحارة الذين يحملون كافة المتناقضات وكان هذا هو الواقع الحقيقى.

ولا ننسى الفيلم الرائع «اللص والكلاب» بطولة شكرى سرحان وشادية وشخصية «سعيد مهران» التى جسدها ببراعة الفنان الراحل شكرى سرحان وشخصية الصحفى الانتهازى التى جسدها ببراعة الفنانالراحل كمال الشناوى وخيانة «نبوية» و«عليش» التى جسدها سلوى محمود وزين العشماوى، والفنانة شادية التى جسدت شخصية الحبيبة المخلصة، وفيلم «القاهرة 30» بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر وحمدى أحمد وعبدالعزيز مكيوى وعبدالمنعم إبراهيم، هذا الفيلم جسد الفساد السياسى والاجتماعى فى مصر قبل ثورة 23 يوليو، ومعاناة قطاعات كبيرة من الشعب المصرى واضطرارهم إلى بيع أنفسهم مكن أجل لقمة العيش، وشخصية «محجوب عبدالدايم» الذى جسدها ببراعة الفنان الراحل حمدى أحمد.

وفيلم «ثرثرة فوق النيل» بطولة أحمد رمزى وميرفت أمين وعماد حمدى وعادل أدهم وسهير رمزى وصلاح نظمى، الذى كشف ببراعة الفساد فى المجتمع المصرى عقب نكسة 1967، وحالة التفكك والانحلال فى بعض الأحيان، والسلبيات داخل المجتمع، وتأثير الهزيمة على سلوكيات المجتمع المصرى.

ولا ننسى فيلم «الكرنك» بطولة سعاد حسنى وكمال الشناوى ونور الشريف وفريد شوقى وتحية كاريوكا الذى كشف بوضوح الفساد السياسى فى مصر فى حقبة الستينيات وحملات الاعتقال والتعذيب داخل السجون وبداية الانفراجة مع تولى الرئيس الراحل أنور السادات حكم مصر عام 1970.

مهما تحدثنا عن عبقرية نجيب محفوظ لن نوفيه حقه، حيث استطاع ببراعة التعبير بصدق عن واقع الشخصية المصرية وتطوراتها مع جسامة الأحداث السياسية فى القرن العشرين، ولد يوم 11 ديسمبر 1911 وتوفى يوم 30 أغسطس 2006، وتبقى أعماله مخلدة لذكراه عبر السنوات.