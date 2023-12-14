الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات يمنية باكستانية لتعزيز التعاون في المجال العسكري والأمني

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن

التقى رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، رئيس الأركان المشتركة الباكستانية ساهر ميرزا، على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء الأركان بدول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وجرى خلال اللقاء حسبما ذكرت الفضائية اليمنية بحث أوجه العلاقات الثنائية في المجال العسكري والأمني، والتنسيق المشترك في القضايا والمجالات المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي.

وتطرق رئيس الأركان إلى انعكاسات الحرب التي فرضها النظام الإيراني على اليمن والمنطقة، وما نتج عنها من معاناة وأزمات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة وطنية ضد مليشيات الحوثي والتنظيمات المتطرفة الأخرى في سبيل استعادة الدولة وفرض خيار السلام والاستقرار.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون في المجال العسكري ودعم قدرات القوات المسلحة اليمنية في المجال التدريبي والتقني والتعليمي لتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءتها وخصوصا في جهود محاربة الإرهاب والتهريب.

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