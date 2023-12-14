الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو الداعية لبقاء الاحتلال بدلاً عن حل الدولتين

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس المجتمع الدولي بضرورة إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تدعو إلى بقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين.

وقالت الوزارة ، في بيان لها ، : "إن بحث نتنياهو عن سلطة مدنية ، من اختياره ، لحكم قطاع غزة هي أوهام واستمرار لعقلية الاحتلال"..مُدينة حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ 69 على التوالي والتي مازالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في القطاع ؛ بما ذلك الإبادة المتواصلة للمستشفيات ومدارس الإيواء ومنازل المواطنين ، وكامل البنية التحتية من شمال القطاع إلى جنوبه في حرب أكثر ما يميزها أنها حرب على المدنيين في ظل تعميق النزوح القسري الجماعي للمواطنين وتنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن مأوى آمن دون جدوى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية استمرار عدوان الاحتلال على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي بما يخلّفه من شهداء وجرحى وترويع للمواطنين وتدمير واسع النطاق للبنى التحتية ومنازل المواطنين واعتقالات عشوائية بالجملة لمئات المواطنين الفلسطينيين، ذلك بشكل يترافق مع تصعيد ملحوظ في استباحة قوات الاحتلال لعموم المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها هذا بالإضافة إلى استمرار جرائم هدم المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالاستيلاء على الأراضي والهدم بحجج وذراىع واهية.

وحمّلت الوزارة ، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها وعدوانها وجميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وترى أن نتنياهو وائتلافه يحاولون أيضاً ارتكاب مجزرة سياسية بحق القضية الفلسطينية خلف ستار دخان الحرب ودمارها الهائل، من خلال تبني شعارات ومواقف تشيطن الشعب الفلسطيني برمته بهدف ضرب شرعية حقوقه العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة وتوظيف حجة الدفاع عن النفس بشكل بشع من الناحية السياسية لتعميق الانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها بما في ذلك الهجوم غير المبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل .. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش أن الولايات المتحدة وحدها من يستطيع أن تعطي تعليمات لإسرائيل بوقف العدوان والحرب على الفلسطينيين ، ولا يمكن لإسرائيل إلا أن تنصاع للإدارة الأمريكية.

وقال الهباش - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم - :"إن إسرائيل خرقت اتفاق أوسلو وتنكرت له ونقضت كل البنود الموجودة فيه، وتتحدث الإدارة الأمريكية عن السلام وحماية المدنيين من جانب وتدعم الحرب وترسل الصواريخ لإسرائيل من جانب آخر".. لافتا إلى أن التصريحات والمواقف الإسرائيلية تنبع من عدوانية متأصلة في العقلية القائمة على الاحتلال وإنكار حق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن فلسطين هي الجانب الذي يقدم الخسائر الأكبر من خلال مئات الضحايا يوميا، لذلك يجب أن تتوقف الحرب بشكل فوري وأن تنصب كل أولويات التحرك الفلسطيني والعربي على وقف العدوان لحماية الشعب الفلسطيني.