صديق للدفعة 23 طب الأزهر بدمياط: عليكم بتحمل أمانة القسم والحفاظ على أسرار مرضاكم

شهد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، فعاليات حفل تخريج الدفعة 23 بكلية طب البنين بدمياط التي عقدت بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقدم الدكتور محمود صديق، التهنئة إلى الخريجين بهذا اليوم قائلًا: يسعدني أن أقدم لكم التهنئة بتخرجكم طلاب الأمس وزملاء اليوم، فأهلًا ومرحبًا بانضامكم لصفوف الجيش الأبيض، حاملين أمانة العلم، مشيرا إلى أن الطبيب يختلف عن غيره؛ فهو يحمل أمانة العلم، وهو كامل في إنسانيته؛ لأن الناس تفزع إليه وقت الشدة؛ فالمريض يلجأ إليك بعد الله؛ أملًا في الشفاء، فأنت سبب؛ لذلك يجب أن تلتزم وتؤمن برسالة الطب.

الدكتور محمود صديق

وحث نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث الخريجين على أن يكونوا أوفياء لأسرهم الذين تعبوا وسهروا من أجل هذا اليوم الطيب يوم التخرج، كما نصحهم أن يكونوا أوفياء لأساتذتهم، وأن تكونوا أوفياء فيما بينهم كزملاء في الجيش الأبيض متحابين متعاونين، وأضاف قائلًا: عليكم أن تكونوا أمناء مع مرضاكم لا ترهقوهم وتحملوهم همومًا فوق همومهم، لا تطلبوا منهم فحوصات أو تحاليل غير مطلوبة، كونوا على الدوام ملائكة رحمة، وحافظوا على أسرار مرضاكم، ودعواتي لكم بالتوفيق في قابل أيامكم.

نائب رئيس جامعة الأزهر للدفعة 23 طب بنين بدمياط: جدوا واجتهدوا

من جانبه قدم الدكتور محمود الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى أبنائه خريجي الدفعة 23؛ بمناسبة تخرجهم وحصولهم على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر قبلة العلم والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

كما قدم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلى أسر الخريجين بهذه المناسبة الطيبة التي أقر المولى -عز وجل- أعيننا جميعًا برؤيتها وحضورها والمشاركة فيها.

وطالب نائب رئيس الجامعة الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهم، داعيًا المولى أن ينصرهم على المحتل الصهيوني.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الخريجين بالجد والاجتهاد، لافتًا إلى أنهم في اختبار دائم، قائلًا لهم: كل يوم يمر عليكم في ميادين عملكم هو اختبار حقيقي، عليكم أن تجتازوه بالعلم والإيمان والصبر والإخلاص لله والوطن.