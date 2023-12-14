جامعة أسيوط تطلق وقائع المؤتمر الدولي التاسع لقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي

شهدت جامعة أسيوط انعقاد المؤتمر الدولي السنوي التاسع لقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمراض الروماتيزمية، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

المنشاوي: (6) جلسات علمية لعرض ومناقشة أحدث ما توصل إليه العلم في تخصص الروماتيزم وعلاج الحالات المستعصية

أوضح الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل ما هو جديد فى الأمراض المناعية والروماتيزمية المختلفة، والتحديات والصعوبات التي تواجه المرضى، ودراسة إمكانية حلها؛ لرسم رؤى مستقبلية لرفع مستوى الجودة والكفاءة العلاجية، وذلك عن طريق أحدث ما توصل له العلم في مجالات الروماتيزم والتأهيل وأفضل طرق التشخيص والعلاج.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن المؤتمر يتضمن (6) جلسات علمية، لعرض ومناقشة تحديات تشخيص وعلاج الحالات المستعصية في مجالات الروماتيزم والتأهيل، ويشمل محاضرات عن مرض هشاشة العظام، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيدات، والتهاب الأوعية الدموية المناعي عند الأطفال، وشلل العصب السابع الوجهي، وتأهيل بعض الأمراض.

شهد المؤتمر؛ حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عصام عابدة رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي و رئيس المؤتمر، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كلية الطب بالجامعة، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، والأطباء المتخصصين من مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

وأشاد الدكتور أحمد عبدالمولى، بدور قسم الروماتيزم والتأهيل على ما يقدمه من عمل متميز وجهد دؤوب، ومواكبته للتطور العلمي والبحثي والطبي؛ لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الأمراض المناعية والروماتيزمية المختلفة، مشيراً إلى ضرورة الإرتقاء بمستوى الثقافة الطبية بالمجتمع بحيث يكون أكثر إدراكاً لأهمية الطب الطبيعي والعلاجات الطبيعية، التي بدأ العالم كله يتجه إليها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم، إلى أن المؤتمرات العلمية تعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات والمعارف بين رواد القطاع الطبى بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية التي يقدمها القسم ، مشيدًا بنشاط وحدات قسم طب الروماتيزم والتأهيل ودورها في تقديم أفضل خدمة علاجية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأكدت الدكتورة أمانى عمر ، على دعم الكلية للتعليم الطبى المستمر فى كافة التخصصات الطبية وخاصةً الروماتيزم والطب الطبيعي، مشيدة باهتمام القسم بالأبحاث البينية وبالتكامل الإكلينيكي والتعليمي والبحثي مع الأقسام الأخرى بالكلية، وذلك للارتقاء بتصنيف الجامعة فى هذا المجال، حيث يتعاون القسم مع الأقسام الأخرى، في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية، والصدر، والعيون، والجهاز الهضمي، والجلدية، والمناعة ، وغيرها، إلى جانب تقديم خدمة جلسات الطب الطبيعي وبرامج التأهيل، لمختلف أنواع الإصابات، والأمراض، والمرضى بعد العمليات، حيث وصل عدد المترددين على وحدة التأهيل بالقسم إلى (15 ) ألف مريض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور عصام عابدة أن تعاون القسم، ووحداته المتخصصة، مع مختلف أقسام الكلية والمستشفى، نتج عنه تقديم خدمة ما بعد الكسور الناتجة عن هشاشة العظام بشكلٍ متميز، والتي حصل عنها القسم، بالتعاون مع قسم جراحة العظام، على النجمة الذهبية من المنظمة العالمية لهشاشة العظام، لأول مرة على مستوى مصر والشرق الأوسط، وتقديم خدمة متميزة للمرضى في مختلف الأقسام من خلال عيادات التيبس العضلي، والإعاقة والخدمات المتكاملة، والشلل الوجهي.

وعلى هامش المؤتمر تقام عدد من ورش العمل، والمحاضرات النظرية، والتدريب العملي ومنها: ورشة عمل السونار العصبي والعضلي، وورشة رسم العضلات وسرعة توصيل الأعصاب، وورشة فحص الشعيرات الدموية الطرفية بالميكروسكوب.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر