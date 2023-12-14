نائب رئيس جامعة الأزهر للدفعة 23 طب بنين بدمياط: جدوا واجتهدوا

شارك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، في احتفالية كلية طب بنين الأزهر بدمياط بتخريج الدفعة 23 من أبنائها، والتي عقدت في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقدم الشربيني التهنئة إلى أبنائه خريجي الدفعة 23؛ بمناسبة تخرجهم وحصولهم على بكالوريوس الطب من جامعة الأزهر قبلة العلم والعلماء من مختلف أنحاء العالم.

كما قدم نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب التهنئة إلى أسر الخريجين بهذه المناسبة الطيبة التي أقر المولى -عز وجل- أعيننا جميعًا برؤيتها وحضورها والمشاركة فيها.

وطالب نائب رئيس الجامعة الحضور بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة ترحمًا عليهم، داعيًا المولى أن ينصرهم على المحتل الصهيوني.

وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب الخريجين بالجد والاجتهاد، لافتًا إلى أنهم في اختبار دائم، قائلًا لهم: كل يوم يمر عليكم في ميادين عملكم هو اختبار حقيقي، عليكم أن تجتازوه بالعلم والإيمان والصبر والإخلاص لله والوطن.

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع انتظام العملية التعليمية بكلية البنات بالعاشر من رمضان

على صعيد متصل أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرعي البنات والوجه البحري؛ بجولة تفقدية إلى كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وكان في استقباله الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد الكلية.

وقام نائب رئيس الجامعة بتفقد القاعات الدراسية للطالبات، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ووقف فضيلته على جاهزية الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، كما تفقد نائب رئيس الجامعة المدينة الجامعية للطالبات، وقام بالاطمئنان على المطبخ، وإعداد وجبات الطعام للطالبات، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة والنظام، كما تابع تواريخ الإنتاج والصلاحية للأغذية التي تورد للمدينة الجامعية.

مناقشات مع عميد الكلية

طالبات كلية البنات الأزهرية

وتناقش نائب رئيس الجامعة مع عميد الكلية حول بعض الطلبات التي تحتاجها الكلية، سواء في العملية التعليمية أو المدينة الجامعية، ووعد نائب رئيس الجامعة برفع وعرض هذه الطلبات على الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ للعمل على تلبية المتاح منها خلال الفترة المقبلة.