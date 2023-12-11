نائب رئيس جامعة الأزهر: المشاركة بالانتخابات الرئاسية تحافظ على أمن الوطن واستقراره

أدلي الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024م في مقر لجنة مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بالقاهرة الجديدة.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، لافتا إلى أن أهم هذه المكتسبات المحافظة على أمن الوطن واستقراره.

الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر

وناشد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث جموع المواطنين المشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن ما شاهده من إقبال جماهيري كبير يعزز مكانة الإنسان المصري محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويعكس الصورة الصحيحة حول جمهورية مصر العربية ومكانتها في جميع المحافل الدولية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر أن الإنجازات التي يشهدها الوطن اليوم تلو الآخر في قطاعات: البنية التحتية، والصحة، والتنمية العمرانية، والطرق؛ كفيلة بأن تشعرنا جميعًا بأننا ماضون في الطريق الصحيح، وتدعونا جميعًا إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لنعبر إلى مستقبل أفضل بإذن الله تعالى.