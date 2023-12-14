تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، على ستاد السلام، فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً على مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.