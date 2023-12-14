الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

فيوتشر
فيوتشر

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش 

دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، هشام عادل، عبد الكبير الوادي 

هجوم: مروان محسن

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود شعبان، محمد ربيعة ، بيلو ، علي زعزع ، محمد محمود ، كجالي درامي ، احمد عاطف ، عمر السعيد 

 

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً، على ستاد السلام، فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً على مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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