لإنقاص الوزن بطريقة صحيحة عليك بالطماطم

إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن، ينصح خبراء التغذية بتناول المزيد من الطماطم، يتمتع اللايكوبين الذي يحتوي عليه بالقدرة على تحطيم الدهون بسرعة ويجعلك تشعر بالشبع.

وتساعد الطماطم بشكل ممتاز في إنقاص الوزن، وهذا ما أثبته علماء من جامعة ريدينغ، إذ أجرى الباحثون تجربة شاركت فيها نساء متوسطات البناء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عامًا وتم تقديم شطائر للمشاركين مع الجزر أو الطماطم أو الجبن الكريمي، كما أظهرت الملاحظات لاحقًا، فإن السيدات اللاتي اختارن شطائر الطماطم شعرن بالشبع أكثر من غيرهن.

لذلك، إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، يمكنك إدخال المزيد من الطماطم في نظامك الغذائي الصباغ هو اللايكوبين، وهو غني بالطماطم ويمنحها اللون الأحمر، ويكسر الدهون ويساعد على إنقاص الوزن وهو المسؤول في أجسامنا عن الشعور بالشبع، مما يجعلنا لا نفرط في تناول الطعام.

ما هو مهم

يتم امتصاص هذه المادة المفيدة بشكل أفضل مع الدهون - على سبيل المثال، الدهون النباتية - لذلك لا يزال من الأفضل تناول حصتك من الطماطم مع زيت الزيتون، ولكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يفيد فيه الليكوبين، ويحمي النساء في سن اليأس من هشاشة العظام، وبالنسبة للأشخاص من الجنسين فهو يخفض مستويات الكولسترول في الدم ويدعم القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي.

والليكوبين مفيد أيضًا في تنظيم الجهاز الهضمي، كما أنه يقلل من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس المباشرة، وهو مسؤول عن تسمير البشرة ومرونتها، ويعزز أيضًا شفاء الجروح بشكل أفضل.

تعتبر وظيفة اللايكوبين المضادة للسرطان مهمة أيضًا، حيث تمنع تكوين وتطور جميع أنواع الأورام المعروفة تقريبًا، بما في ذلك الأورام الخبيثة.

ومن الفواكه الطبيعية تعتبر الطماطم أكثر الفواكه المسببة للسرطان، يليها الجريب فروت والبطيخ، ثم أي فاكهة ذات لون أحمر أو محمر.

والطماطم هي واحدة من تلك الخضروات التي من الأفضل تناولها في شكل معالج حرارياً بدلاً من تناولها نيئة، فالتسخين يزيد من محتوى اللايكوبين في الخضار لذلك، على سبيل المثال، يوجد الكثير من هذه المادة في معجون الطماطم (يجب عدم الخلط بينه وبين الصلصة) مقارنة بالطماطم التي تم قطفها للتو من الحديقة.