مشروبات تقلل مستويات الكوليسترول.. أبرزهم عصير الطماطم

يعد الكوليسترول مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، غير أن ارتفاعها الشديد قد يتسبب في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

إذ يمكن أن يتسبب الكوليسترول المرتفع في تكوين ترسبات دهنية في الأوعية الدموية للمريض، وفي نهاية المطاف، تتراكم الترسبات وتؤدي إلى صعوبة تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين، بل ويمكن أن تتفاقم كمية الترسبات المتراكمة بشكل مفاجئ لتشكل جلطة تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفق موقع “Mayo Clinic”.

إلا أن هناك قائمة تضم 7 مشروبات يمكن أن يقلل تناولها مستويات الكوليسترول المرتفع:

1. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، على وجه.

2. عصير الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة تسمى الليكوبين والتي تساعد في خفض نسبة الكولسترول المرتفعة.

3. مشروبات الشوفان

إن الشوفان مليء بالبيتا غلوكان، الذي يساعد في تكوين هيكل يشبه الهلام في الأمعاء، والذي بالتالي يقلل من امتصاص الكولسترول.

4. الحليب النباتي

يحتوي الحليب النباتي مثل حليب اللوز على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة يساعد تناولها في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

5. عصائر التوت

يمتلئ التوت بمضادات الأكسدة والألياف. كما يحتوي على أحد مضادات الأكسدة المحددة، المعروفة باسم الأنثوسيانين، في التوت ما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

6. مشروبات الكاكاو

إن الكاكاو مليء بمضادات الأكسدة، التي تسمى الفلافانول، والتي تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم.

7. عصير السبانخ

تساعد الألياف الموجودة في السبانخ على خفض امتصاص الكوليسترول في الجسم ما يساعد في نهاية المطاف على خفض مستويات الكوليسترول.