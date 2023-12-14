مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يستقبل 15710 مترددا بالوحدات وأجري 10713 عملية

صرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط

تقدم خدمات طبية مُتميزة، وتعتبر مركز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تقوم بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين، من داخل محافظة أسيوط وخارجها، مشيرا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط شهدت خلال عام 2022/ 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، كما شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، و مبادرات الأورام

وأشار مستشفى المرأة بجامعة أسيوط، أنه استقبل 15710 مترددا على الوحدات، وأجرى 10713 خلال الفترة من أول يوليو العام الماضي وحتى نهاية يونيو العام الحالي وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، ومشاركة أعضاء الكادر الطبي والإداري والأمنى بالمستشفى

بالانفوجرافيك .. المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط تكشف عن انجازاتها

جدير بالذكر، إن مستشفيات جامعة أسيوط شهدت خلال السنوات الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم انجازات مستشفى صحة المرأة الجامعي في الانفوجراف التالي