العراق يكشف عن هوية مهاجمي سفارة واشنطن

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن بعض المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، يوم السابع من ديسمبر، مرتبطون ببعض الأجهزة الآمنية العراقية.

وأوضح المتحدث أن قوات الأمن ألقت القبض على أشخاص متهمين بتنفيذ الهجوم وتلاحق آخرين.

وقال اللواء يحيى رسول المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي في بيان نشره مكتبه "تمكنت أجهزتنا الأمنية، بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين"، فيما "بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الامنية".

وقال مصدر أمني في بغداد لوكالة فرانس برس إن عدد الموقوفين هو 13 شخصا وعدد منهم في الأجهزة الأمنية.

وتعرضت السفارة الأميركية في بغداد فجر 8 ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ، لم يسفر عن وقوع ضحايا.

وهذا الهجوم هو الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت فصائل حليفة لإيران منتصف أكتوبر شنّ هجمات بمسيّرات وصواريخ ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا بعد اندلاع حرب غزة.

وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق للحركة في إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي اتصال مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، أكّد رئيس الوزراء العراقي "التزام العراق بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين".

وتنشر واشنطن نحو 2500 جندي في العراق، في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، يمارسون منذ نهاية عام 2021 مهمات استشارية. ولواشنطن كذلك نحو 900 جندي في سوريا.