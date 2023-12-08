الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية العراقية تدين ما تعرضت له السفارة الأمريكية ببغداد من اعتداءات

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أدانت الخارجية العراقية، اليوم ما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، مجددة حرصها على الالتزام بحرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرض أمنها للخطر.

وأكد المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السلطات الأمنية قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة.

وأشار إلى أن وزارة الخارجيّة العراقية تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسئولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يوليه العراق أهمية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة.

 

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