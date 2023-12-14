الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيقاف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا يخلق أزمة جديدة ويثير عاصفة انتقادات ضد بايدن

بوابة الوفد الإلكترونية

تواجه أوكرانيا أزمة جديدة بعد قرار الحزب الجمهوري الأميركي إيقاف المساعدات المالية للبلاد، مما أثار تساؤلات حادة حول كيفية تحقيق النصر في الحرب ضد روسيا ومستقبل الدعم الدولي.

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وفي خطوة مفاجئة، انتقد الجمهوريون إدارة الرئيس جو بايدن والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وشككوا في قدرتهما على توجيه الجهود اللازمة لتحقيق النصر على روسيا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عدم تقدم في ملف تعزيز أمن الحدود المكسيكية، مما يعزز حالة الاستياء بين الأحزاب السياسية.

وكان عضو الكونغرس الجمهوري البارز ميتش ماكونيل، قد قال إنه يستحيل عمليا على الكونغرس تمرير مساعدات إضافية إلى كييف قبل عيد الميلاد، حتى لو تم التوصل إلى صفقة في الأيام المقبلة.

بينما يشير زيلينسكي إلى أهمية الدعم المالي لمواصلة الحرب، يثار جدل حول جدوى استمرار دعمه في ظل عدم تحقيق أوكرانيا تقدما فعالا على الأرض.

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