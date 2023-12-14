أوكرانيا تعلن ارتفاع قتلى الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية: لـ342 ألفا و800 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي، إلى 342 ألفا و800 جندي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و692 دبابة و10 آلاف و616 من المركبات المدرعة و8 آلاف و88 من النظم المدفعية و920 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و605 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و675 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1185 من المعدات الخاصة و6 آلاف و206 طائرات مسيرة وإسقاط 1606 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الخميس - : "أحبطنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية على مواقع في روسيا الاتحادية".

وأضافت البيان:" أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت واعترضت 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كالوجا وموسكو"، مشيرا أيضا إلى صد 5 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 45 عسكريا بجانب تدمير دبابة وسيارتين مدرعتين.

وتابع البيان:" بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان نحو 220 عسكريا خلال الـ 24 ساعة الماضية"، منوها بتكبد القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 90 عسكريا على محور جنوب دونيتسك.