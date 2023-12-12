انعقاد ثاني جلسات مجلس شئون التعليم في جامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الثانية لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي انعقدت في مبني IHUB بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والأعضاء من الخارج.



واستعرض مجلس جامعة عين شمس اقتراحات مجالس الكليات بأعداد الطلاب المقترح قبولها للعام الجامعي ٠٢٠٢٥/٢٠٢٤كذلك إجراءات بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بالاضافة الى استعراض مدير إدارة الوافدين للأعداد المقبولة بكليات الجامعة وتقرير عن الـ UMS



كما قام مجلس جامعة عين شمس بالإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشان عمل حصر دقيق قدر الإمكان لأعداد المدمنين ومتعاطى المخدرات كذلك الإحاطة بقرار المجلس الأعلى للجامعات عن تنظيم مسابقة على مستوى كافة الجامعات لإنتاج فيديو لترسيخ القيم بالمجتمع المصرى تحت عنوان مسابقة "معاً " ، ونتائج المسابقة على مستوى كليات الجامعة بالاضافة الى تحديد مدى تأثير قرارات ترشيد الإنفاق العام على الأنشطة الطلابية بما لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للطلاب.

حملة للتوعية بالتبرع بالدم في جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ غداً الأربعاء ۱۳ ديسمبر في الحرم الجامعي.

يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الطب و بنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الأداب و كلية الآثار و شركة ( G_Mind) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة.

ويشرف على الحملة الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار، وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع.