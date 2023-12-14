بعد اختفاء الآلاف من الأشخاص به.. ما هي قصة مثلث ألاسكا الغامض

أحد المناطق النائية في ولاية ألاسكا الأميركية تثير الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، بعدما شهدت اختفاء آلاف الأشخاص، مما جعل البعض يصفها بـ"مثلث ألاسكا"، على غرار "مثلث برمودا" الشهير ،ووقعت الكثير من الحوادث في المنطقة المعروفة بـ"مثلث برمودا"، شمالي المحيط الأطلسي، حيث اختفت العديد من الطائرات والسفن هناك.

وتعود البداية، في 26 يناير 1950، باختفاء طائرة كاملة دون أي اثار لضحايا أو لأجزاء من تحطيم الطائرة، حيث قاد الطيار روبرت إسبي الطائرة المتجهة إلى مونتانا بعد أن اكتمل تعداد الرحلة بـ 43 راكب ولكن بعد لحظات من الإقلاع تم قطع الاتصال مع المشغلين في المطار في سابقة غريبة أجبرت الاصدقاء والاقارب المنتظرين لأحبائهم من ركاب الطائرة على الانتظار الطويل.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأمر نفسه ينطبق على منطقة نائية في ألاسكا تقع بين جونو وأنكوراج وبلدة بارو الصغيرة، حيث اختفى أكثر من 20 ألف شخص هناك منذ عام 1970.

وأوضحت أن "المثلث شهد آلاف حالات الاختفاء غير المبررة، من بينها حادثة اختفاء هي الأبرز لمثلث ألاسكا المرعب فقد قام بإخفاء كبار شخصيات الكونجرس الأمريكي النائبين الأميركيين هيل بوغز ونيك بيغيتش مع مساعدهما وطيارهما في أعقاب حادث تحطم طائرة مشتبه به في عام 1972". ولم يتم العثور على حطام الطائرة ولا رفات الركاب.

فبعد لحظات من مرور الطائرة الصغيرة على المنطقة الغامضة اختفت بالنواب ومساعديهم وطاقم الطائرة مما دفع الحكومة إلى استدعاء كل من لديه مسؤولية في محاولة لتحديد موقع الطائرة ولكن بعد عدة أشهر من البحث لم يتم العثور على جثث أو حطام طائرة مما أنهى المهمة مع غموض ما حدث للشخصيات الشهيرة.

وبعد تراكم حالات الاختفاء التي تجاوزت 20 الف، وعدم وجود اثر لأية حالة منهم وقف الجميع في حيرة عن سبب هذا الاختفاء الغامض لتختلف الأسباب بين روح شريرة تدعى "كاشتاكا" اعُتقد في وجودها السكان الأصليين ، وتقوم بتقليد صرخات لامرأة أو طفل تجذب من خلاله ضحايا للقضاء عليهم.

أما البعض الآخر فقد آمن أن سبب الاختفاء المرتبط بشكل دائم بهذه الرقعة من ولاية ألاسكا يعتمد على الطبيعة القاسية لهذه المنطقة والتي غالبًا ما تكون مليئة بالمخاطر بداية من الطقس البارد الذي لا يرحم مرورا بتضاريس المنطقة الصعبة ونهاية بالكثير من الحيوانات البرية المفترسة.

ولكن هذا الاحتمال هو الاصعب في تصديقه خاصة وأن عمليات البحث لكل الحالات المختفية لم تجد بقايا لاي شخص تشير إلى وفاة بسبب اي عامل من هذه العوامل فجميع الحالات اختفت وكأنها لم تأتي إلى المنطقة من الأساس.

ووفقا لمجلة "World Population Review"، فإنه "على الرغم من كونها منطقة مأهولة بنسبة 1 في المئة فقط، إلا أن ألاسكا تشهد أكبر عدد من الأشخاص المفقودين مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى بمتوسط 42.16 لكل 100 ألف.