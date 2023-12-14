كولر: جاهزون لمواجهة اتحاد جدة.. وننتظر حضور جماهير الأهلي بكثافة

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الأهلي جاهز لمواجهة اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في البطولة مجددًا مع النادي الأهلي.

وأضاف كولر: «في النسخة الماضية من البطولة قدمنا مستوى جيدا، لكن هذه المرة هدفنا إظهار أداء أفضل، وأن تكون خطوط الفريق متقاربة مع تسجيل المزيد من الأهداف، لتحقيق نتائج طيبة».

وواصل: «هذه البطولة تشهد ضغوطا على الجهاز الفني واللاعبين، خصوصًا أن جماهير الأهلي لا تريد سوى الفوز، ونحن نقدر ذلك جيدا، ونسعى دائما لإسعادهم من خلال تحفيز اللاعبين وتجديد دوافعهم؛ ليظهروا بأفضل أداء».

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC الرياضية بصوت المعلقين فهد العتيبي ومدحت شلبي.