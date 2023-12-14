مقتل طفل معذب و الحكم بالسجن المؤبد على والده في ميلانو

حكمت محكمة الجنايات في ميلانو على رجل يدعى أليكا هروستيتش، البالغ من العمر 29 عامًا والمتهم بقتل ابنه البالغ من العمر عامين و5 أشهر في مايو 2019، بالسجن مدى الحياة بتهمة التعذيب المتفاقم بالموت المتعمد وسوء المعاملة .

وأمرت المحكمة بضرورة إجراء محاكمة جديدة من الدرجة الثانية لإعادة تقييم تهم التعذيب والقتل العمد، بالإضافة إلى تهم سوء المعاملة ، وألغت مع تأجيل الحكم الاستئنافي الصادر في مارس 2022 والذي استثنى جريمة التعذيب، وأعادت تصنيف جريمة القتل العمد إلى سوء المعاملة المتعددة الخطورة التي بلغت ذروتها بالوفاة، وألغت الحكم من الدرجة الأولى المؤبد وخففت العقوبة على المتهم.

واوضحت التقارير أن هورستيك حكم عليه بالسجن مدى الحياة وفي الاستئناف الثاني، أعاد القضاة تصنيف جرائم القتل العمد والتعذيب إلى جريمة تعذيب مشددة بالموت المرغوب فيه ، وينص القانون على أنه إذا تسبب "الجاني" في جريمة التعذيب "بالموت طعنا، فإن العقوبة هي السجن المؤبد"، ومن هنا جاءت إدانة المحكمة التي قبلت طلب نائب المدعي العام باولا بيروتا.

وأظهرت التحقيقات الذي أجرته رجال الشرطة والمدعي العام جيوفانا كافاليري أن القضية بالفعل من الدرجة الأولى ، ولكن المحكمة العليا التي ألغت وأجلت الحكم بالسجن 28 عاما الصادر في محاكمة الاستئناف الأولى، وقد وصفت صورة للعنف الوحشي وضعف الدفاع التي يعاني منها الطفل والمعاناة "الجسدية" التي تعرض لها بسبب تعرضه للعنف، "معاناة جسدية ومعنوية خطيرة وطويلة الأمد"، مع "الحروق" و"العض والركل والصفع واللكمات" و"المعاملة المهينة لكرامة الطفل".

وقال الدفاع أن الحكم قد ألغي بالنسبة للمحكمة، و أعاد بتصنيف الجرائم وألغى التعذيب من خلال تخفيف العقوبة، لإن الرجل "لم يكن يريد قتل" الطفل، وبالتالي لا ينبغي إدانته إلا بسبب سوء المعاملة مع الاعتراف بالظروف المخففة العامة.

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