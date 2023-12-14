تداول 19 ألف طن بضائع عامة بميناء دمياط

أعلن ميناء دمياط، اليوم الخميس، إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، مشيرة إلى أنه تم مغادرة 9 سفن، مؤكدة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19410 طن تشمل : 5170 طن علف بنجر و 1956 طن اسمنت معبأ و 7084 طن يوريا و 1700 طن ملح معبأ و 3500 طن جبس معبأ .

ووصلت حركة الوارد من البضائع العامة 55367 طن تشمل : 14388 طن خردة و 943 طن مولاس و 4790 طن زيت طعام و 10343 طن قمح و 15678 طن حديد و 9225 طن ذرة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة .

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 137925 طنًا، بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 331568 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3898 طن قمحين متجه إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و امبابة ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5527 شاحنة .

وفي ذات السياق أكد ممدوح الشيطى المتحدث الرسمى لميناء دمياط، استمرار الميناء في العمل، برغم التغيرات الجوية التي تعرضت لها محافظة دمياط. واشار الشيطي على استمرار العمل واستقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، واضاف الشيطي تشهد معظم أنحاء محافظة دمياط وخاصة المدن الساحلية هبوب رياح وأمطار خفيفة وموجة من الصقيع أثرت على حركة البيع والشراء بمعظم المحال التجارية، ومازال العمل مستمر بالميناء حيث استقبل الميناء اليوم الخميس 39 سفينة متنوعة بينها 5 سفن حاويات، مشيرا إلى استمرار عملية الشحن والتفريغ داخل الميناء .