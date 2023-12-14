انطلاق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.. الليلة

بعد ساعات قليلة، تنطلق فعاليات الحدث الفني المنتظر مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، وسط حضور فني ضخم والعديد من الوسائل الإعلامية العربية والعالمية.

فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2023

من المقرر أن تستمر فعالياته حتى 21 من ديسمبر الجاري، ويتضمن برنامجًا سينمائيًَا استثنائيًا بعنوان “نافذة على فلسطين”، الذي يعرض 10 أفلام فلسطينية، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، التي تعكس جوانب حياتية مختلفة لفلسطين، وتوجيه أنظار روّاد المهرجان إلى السينما الفلسطينية التي لا تقل أهمية عن السينما العربية.

عدسة على فلسطين.. جلسات نقاشية في مهرجان الجونة السينمائي 2023

كما تشهد الدورة السادسة للمهرجان أيضًا حلقة نقاشية بعنوان “الكاميرا في أزمة: عدسة على فلسطين”، وستضم عددًا من صُنّاع السينما الفلسطينية، منهم مشهراوي، ونجوى نجار، وخليل المزيان، والممثل أحمد المنيراوي، وخلال الجلسة النقاشية سيتحدث كل منهم عن تجربته المباشرة مع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها أثناء عملية التصوير لتصل رواياتهم إلى الشاشة.

كما تفتتح الفنانة الفلسطينية أليانا في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي للمرة الأولى، وهي مغنية فلسطينية تشيلية لها العديد من الإصدارات الغنائية الخاصة بها بجانب إعادة غناء بعض أغاني المطربين الشهيرة.

يسرا: غياب مهرجان الجونة كان مؤثرًا لدى جميع صُناع السينما

أكدت يسرا، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، أن: "غياب المهرجان كان مؤثرًا لدى جميع صُناع السينما"، كاشفة عن مفاجأة جديدة بحفل الافتتاح، حيث سيتم عرض فيلم قصير للمخرج عمرو سلامة، وهو أمر لم يحدث من قبل.

وأضافت يسرا في كلمتها: "السينما صناعة مهمة، وهي عقل وثقافة وضمير الأمة، وأتمنى من الإعلام الاهتمام بالورش والأفلام، خصوصًا مع وجود ماريان خوري كمديرة فنية للمهرجان، التي خرجت من عائلة المخرج الكبير يوسف شاهين، وقدمت أعمالًا رائعة ومميزة، حيث إن وجودها أحدث فارقًا مهمًا في هذه الدورة".



ووجهت النجمة الكبيرة يسرا، الشكر لمدير المهرجان، انتشال التميمي، على "مجهوده الدائم بالمهرجان"، كما شكرت مؤسس المهرجان، نجيب ساويرس، ومؤسس الجونة، سميح ساويرس، حيث إنهما "العمود الفقري للمهرجان"، مؤكدة أن "حبهما للفن والسينما وتقديرهما لقيمة الفن يجعل هناك روح جيدة بالعمل".



وعلقت يسرا على تكريم المخرج مروان حامد مشيرة إلى "قبوله باستحسان كبير من الجميع". مؤكدة "استحقاقه هذا التكريم".