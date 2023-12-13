أحمد عيد ودرة التونسية على مسرح موسم الرياض 2023

يدخل الثنائي أحمد عيد ودرة التونسية عالم المسرح المصري في موسم الرياض 2023، وذلك ضمن فعالياته التي تضم عدد كبير من الانشطة الفنية والترفيهية.

تفاصيل مسرحية عروسة من جهة إلكترونية

تحمل المسرحية إسم “عروسة من جهة إلكترونية” ويشاركهما البطولة "محمد ثروت، وياسر الطوبجي، وبدرية طلبة، ومصطفى البنا، وصلاح الدالي، والتي تُعرض في الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري على مرسح “جلوبال” بالرياض.

قصة مسرحية “عروسة من جهة إليكترونية”

تدور قصة المسرحية عندما تختار إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الاجهزة الإليكترونية “حسن” الذي يقوم بدوره أحمد عيد للزواج من “حنان”، والتي تقوم بدورها درة التونسية، لمدة شهر واحد فقط بمقابل مادي كبير، وحينما تنتهي الفترة المحددة للزواج تحاول الشركة اسرتداد “حنان”، لكن حسن يرفض ويصر على بقاءها معه ليكشتف أنه وقع في حبها ويريد استكمال حياته معها.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

يقام مهرجان بدل بيست الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، الذي أعلنه آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.