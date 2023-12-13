مهرجان الجونة السينمائي| القائمة الكاملة لأفلام الدورة السادسة

تضم الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي سلسلة ضخمة من الأفلام حول العالم، خاصةً الفلسطيني منها الذي ينضم للمرة الأولى للبرنامج السينمائي للمهرجان.

وتأتي قائمة أفلام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة كالآتي:

فيلم 60 جنيه

مدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول شخصية زياد وهو مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق، ومن خلال أحلام اليقظة الموسيقية نكتشف سراً غامضاً تتورط فيه العائلة ولكن الترابط العائلي يمنح الفرصة لزياد للبدء من جديد.

فيلم 251

الفيلم من الهند للمخرج بودايان موخرجي ومدته 16 دقيقة، وتدور أحداثه خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا خلال تلك الفترة نكتشف الكثير من قصص الرعب التي حدثت في الهند استناداً إلى أحداث حقيقية.

أثداء

فيلم من إخراج إيفيند لاندسفيك من النرويج ومدته 12 دقيقة، وتدور أحداثه بعد مشاجرة على الشاطىء يتخلى مجموعة من المراهقين عن صديقيهما، ويواجهان ما قد يكون بداية لعلاقة غير متوقعة.

إعلان نهاية العالم

وهو فيلم من إخراج أندريا غاتوبولوس، سويسرا، إيطاليا ومدته 8 دقائق، وتدور أحداثه أثناء عرض فيلم سوداوي عن نهاية العالم، فجأة يقاطعه إعلان غريب.

أمهات ووحوش

وهو من إخراج ديث غوريش، كندا ومدته 15 دقيقة، وتدور أحداثه حول امرأة أنيقة تترأس مأدبة لها طبيعة سيريالية تعكس مثالاً ومخاوف حيال الأمومة الحديثة.

البحر الأحمر يبكي

"البحر الأحمر يبكي" من إخراج فارس الرجوب، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا والأردن ومدته 21 دقيقة، وتدور أحداثه حول آيدا التي يسكن روحها شيء ما، ثم تسافر إلى مكان ناء حيث اختفى حبيبها، حتى تودعه وتستشعر وجوده للمرة الأخيرة.

حتى نلتقي

من إخراج جهاد علم الدين من مصر وهو فيلم بدون حوار ومدته 14 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة في الحادية والعشرين من عمرها، تجد نفسها تشعر بالحنين إلى أخيها الأكبر الذي توفي دون أن تودعه، يدفعها هذا الغياب إلى البحث عن طريقة للتخلص من الحزن والبحث عن السلام، ومع مرور الوقت، تكتشف طريقاً للمضي قدماً، وتكرمه من خلال الانغماس في كل تفصيلة في حياتها.

ربيع يوم عادي

من إخراج منة إكرام من مصر، ومدته 18 دقيقة وتدور أحداثه حول سارة، مراهقة خجولة، تتعثر أثناء ممارستها رقصة خاصة بعيد الأم بفستانها التقليدي الطويل، وهذا ما يدفع معلمتها، الراهبة نورا، إلى تقديم المساعدة من خلال تعديل الفستان. أثناء هذا، تُكشف الأسرار.

الأجسام أقرب مما تبدو عليه

من إخراج أحمد صبحي من مصر ومدته 18 دقيقة، تدور أحداث الفيلم بعد تعطل بطاقته البنكية وفشل موعده الغرامي، يذهب نعيم إلى منزل أخته من أجل اقتراض بعض المال، ليجد أن أخته قد تعرضت للسرقة، مما يجعل نعيم يدخل في دوامة عاطفية تجبره على مواجهة شعوره بالخزي.

أخيراً.. اليوم الموعود

من إخراج كارولينا فيرغارا من الأرجنتين ومدته 16 دقيقة، وتدور أحداثه حول إيزابيل التي تعجز عن التعاطي مع واقعها، تتلقى زيارتها من صديقتها آنا التي تساعدها في تحقيق أمنيتها.

الأراضي الرمادية

من إخراج تشارلوت والترت، ألفارو شويك من سويسرا ومدته 12 دقيقة، وتدور أحداثه في يوم خريفي وأول ليلة شتوية في الجبال العالية، إنه موسم الصيد. تتقاطع مسارات الحيوانات والبشر وتتلاشى. مساحات من الضباب تطمس الحدود بين الحلم والخيال والواقع.

أطلق النار على البطيخ

من إخراج أنطونيو دوناتو وهو إنتاج مشترك بين بريطانيا وإيطاليا ومدته 20 دقيقة، وتدور أحداثه حول فيديريكو الذي يقضي عطلة مع والده وشقيقه في منزل صيفي للطبقة العليا في سردينيا. والدهما، أوريليو، رجل حاد وذكوري مما يجعل فيديريكو يشعر بالقلق والضعف. عندما تدعوهم عائلة ألمانية ثرية لتناول العشاء، يكتشف فيديريكو أنه لا يختلف كثيراً عن والده.

أعدك

من إخراج سام ماناكسا من الفلبين ومدته 17 دقيقة، وتدور أحداثه حول ميال التي تواجه صعوبات في العمل إذ لا تتلقى أي أجر، ويتحول حبيب محتمل إلى مصدر للراحة عبر مكالماته الهاتفية المستمرة، ولكن وعد بالأمل ربما يقود نحو مأساة.

سوبر

من إخراج نيكوالس كولوغلو من اليونان ومدته 20 دقيقة، وهو دراما كوميدية ارتجالية تتلون بالأبيض والأسود، يروي قصة الموعد الغرامي الأول والأخير بين جيمس وبيني العالقيْن في عالم حيث يمكن التخلص من كل شيء.

الطبيعة البشرية

من إخراج مونيكا ليما وهو إنتاج مشترك بين البرتغال وألمانيا ومدته 25 دقيقة، وتدور أحداثه في شقة في مدينة تحت حظر التجول، يمتد يوماً واحداً بين بدايات الربيع ونهاية الصيف، وخلاله تتزعزع رغبة زوجين في تكوين أسرة بسبب الشعور السائد بعدم اليقين.

العودة إلى الخلف في مدينة هونغ

من إخراج رويكي لي من الصين ومدته 20 دقيقة، يعود آيو إلى بلدته ليتزوج، لكن والده وقبل عامين يموت في حادثة أثناء مأدبة، وتمر الأسرة بفترة حداد لمدة ثلاث سنوات، قبل اكتمالها يمكن إقامة حفل زفاف آيو.

لا تبك يا غابريال

من إخراج ماتيلد شافان من فرنسا ومدته 24 دقيقة، تدور أحداثه حول غابريال شرير، والعالم سيئ، وكل شيء كريه. ولكن أحياناً من باب التفاؤل، تتلاقى الأرواح التائهة، وهذا ما يحدث عندما تظهر مارغو في حياة غابريال ذات ليلة.

الماء الأسود

من إخراج جوانا روزنياك من بولندا، ومدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول إميليكا شابة عاطلة تعاني من نوبات الفزع عندما تقترب من خزانات المياه، بعد وقوع مأساة عائلية، يبدو على إميليكا السعادة أنها تقضي الوقت برفقة شقيقتها الصغرى الغامضة. وعلى جانب آخر تبدو فرصة عمل في أرشيف محلي هي فرصتها للبدء من جديد.

ملح البحر

من إخراج ليلى بسمة وهو إنتاج مشترك بين لبنان والتشيك ومدته 19 دقيقة، وتدور أحداثه أثناء قرب انتهاء الصيف، بينما تتذوق نايلة المراهقة اللبنانية الاستقلال للمرة الأولى، وتتخذ قرارات ستغير حياتها.

هزة

من إخراج آن ستيفينز من فرنسا ومدته 21 دقيقة، تدور أحداثه حول كلير، امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً، بالصدفة تقرأ برجها، وتقرر بعد ذلك إجراء فحص طبي شامل. تذهب كلير إلى موعدها الطبي فيما بعد ممسكة سيجارة بيدها.

يرقة

من إخراج ميشيل كسرواني ونويل كسرواني وهو إنتاج مشترك بين لبنان وفرنسا ومدته 30 دقيقة، تدور أحداثه حول أسما وسارة أثناء عملهما نادلات في فرنسا، كلتاهما من بلاد الشام وتحملان معهما ظلال الماضي، كلٌّ على طريقتها الخاصة، تتصادقان مبدئياً وتجدان أرضية مشتركة تعود إلى الوقت الذي كانت فيه مدينة ليون مرتبطة بوطنهما عبر طريق الحرير.



قائمة الأفلام الروائية الطويلة

آل شنب

إخراج أيتن أمين، بطولة ليلى علوي وتدور قصته حول "ليلى"، امرأة ثلاثينية تعاني من تحكم والدتها في حياتها، يموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، خلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع عمّات وأولادهن وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.

أرض الطيور

إخراج ليلى كيلاني، وتدور أحداثه حول لينا، مراهقة من عائلة ثرية، تعيش بالقرب من غابة طنجة الغنية بالطيور، بينما تستخدم وسائل التواصل الإجتماعي لالتقاط الحياة اليومية، تعد جدتها حفل زفاف لأحد أقاربها، تطل من خلفه مؤامرة ضد منزلهم في الغابة.

تشريح سقوط

ويتنافس أيضاً فيلم تشريح سقوط، إخراج غوستين ترييه، وجاءت قصته حول ساندرا، كاتبة ألمانية تعيش مع زوجها صامويل وابنهما دانيال المصاب بعمى جزئي، في بيت جبلي واقع في جبال الألب الفرنسية، وعندما يموت الزوج في ظروف غامضة، يصعب على التحقيقات تحديد ما إذا كانت وفاته انتحاراً أم حادثاً مفتعلاً.

تنويم مغناطيسي

إخراج إرنست دي غير، إنتاج السويد، النرويج، فرنسا، وتأتي أحداثه حول أندريه وفيرا، وهما زوجان شابان يعملان في مجال ريادة الأعمال، تتسنى أمامهما الفرصة لعرض مشروع تطبيقهما المختص بالصحة النسائية في مسابقة مرموقة، تحاول فيرا الإقلاع عن التدخين عبر التنويم المغناطيسي قبل الذهاب للمسابقة، فيتغير أسلوبها انطلاقاً من هذه النقطة، ويبدأ سلوك أندريه في أخذ منحنى مفاجئ.

فيلم درب غريب

فيلم درب غريب إخراج غوتو بارنتيه، وإنتاج البرازيل، وتدور قصته حول مخرج شاب يعود إلى بلدته محاولاً إحياء العلاقة مع والده، في ظل تسارع تفشي وباء كورونا في أنحاء البرازيل، لكن علاقتهما تصبح أشد تعقيداً بسبب حدوث ظاهرة شديدة الغرابة عندما يقترب أحدهما من الآخر.

دوغمان

ويعرض أيضاً الفيلم الفرنسي دوغمان من إخراج لوك بيسون، ويدور حول قصة طفل حطمته الحياة، فيجد خلاصه في الحب الذي يمنحه لكلابه.

سعادة عابرة

وتضم المنافسة أيضاً فيلم سعادة عابرة، إخراج سينا محمد، إنتاج العراق، ويدور داخل قرية نائية، يتغير روتين زوجين مسنين عندما تمرض الزوجة ويقوم زوجها، الذي عادة ما ينقل الأغنام على دراجته النارية، فيأخذها إلى المستشفى لأول مرة. كلماته غير المتوقعة، "عانقيني"، تجلب لها فرحة هائلة، مما يؤدي إلى تطور يبعث على الدفء في رحلتهما.

كلب سلوقي وفتاة

إخراج إنزو دالو، إنتاج ألمانيا، وتدور أحداثه حول ماري التي تتعرض ابنة عشرة الأعوام لصدمة عندما أُدخلت جدتها إيمير إلى المستشفى. تزورها ماري بانتظام، وبعد إحدى الزيارات تقابل تانسي، وهي جارة جديدة تخبرها أن لديها رسالة عاجلة لجدتها، بالإضافة لفيلم التحريك لو أمكنني الغرق بثبات، إخراج زولجارغال بيورفداش، إنتاج منغوليا، فرنسا، سويسرا.

وتضم قائمة الأفلام الروائية الطويلة عدداً آخر من الأفلام وهي "في يومنا" إخراج هونغ سانغ سو، إنتاج كوريا الجنوبية، وفيلم "مايو ديسمبر" إخراج تود هاينز، وهو من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وفيلم همسات النار والماء، وهو من إخراج لوبدهاك تشاترجي، وأخيراً فيلم وداعاً جوليا الإنسانية، إخراج محمد كردفاني، إنتاج مصري سوداني، تدور قصته حول منى مغنية معتزلة تعيش في شمال السودان، تخوض زواجاً يشوبه التوتر، وتعاني من الشعور بالذنب بعد تسترها على جريمة قتل، لذا تحاول إصلاح الموقف عبر إيواء جوليا أرملة القتيل الجنوبي، وابنهما دانييل في منزلها.

قسم «نافذة على فلسطين» بمهرجان الجونة السينمائي



"نافذة على فسطين" من الأقسام المستحدثة في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي ومن خلالها سيتم عرض مجموعة من أهم الأفلام التي تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، ومن خلال السطور التالية سوف نلقي نظرة سريعة على قصص تلك الأفلام المشاركة بهذه النافذة.

الإسعاف

ويستعرض فيلم «الإسعاف» للمخرج محمد الجبالي في صيغة الراوين، وصفاً للحرب التي اندلعت في غزة عام 2014، وتكشف القصص وراء أعمال العنف المتكررة.

وداعاً طبريا

في فيلم «وداعاً طبريا»، تلتقط المخرجة لينا سويلم الرحلات الشخصية لأربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات، كل واحدة منهن تؤثر في العالم على الرغم من هويتها المرتبكة.

الواقي الرصاصي

في فيلم «الواقي الرصاصي» يستعرض المخرجان عرب وناصر طرزان بأسلوب كوميدي حرب غزة، حيث يعرضان التحديات التي يتعرض لها زوجان فلسطينيان وسط القصف الإسرائيلي المدمر.

الرسم من أجل أحلام أفضل

فيلم التحريك المؤثر «الرسم من أجل أحلام أفضل» للمخرجة مي عودة يركز الضوء على نضالات الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وكيف يتعاملون مع الحياة من خلال رسوماتهم بقلم التلوين، ويؤكد على أهمية السماح للشباب بالحلم والأمل.

باب الشمس

يتناول فيلم يسري نصر الله «باب الشمس» ملحمة فلسطينية مستمرة على مدار 50 عاماً تاريخاً من المعاناة والأمل والحب.

ليست فقط صورتك

أما فيلم "ليست فقط صورتك" إخراج آن باك ودرور ديان، فيتناول رحلة مأساوية لأشقاء ألمان - لفلسطينيين يسعون لتحقيق العدالة لعائلاتهم بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة.

بلا سقف

يقدم فيلم «بلا سقف» إخراج سينا سليمي نظرة ثاقبة حول الواقع المتناقض في غزة مانحاً المشاهدين فرصة للتأمل في فكرة البقاء وسط التهديدات المستمرة.

الشجاعية

وفي فيلم «الشجاعية» للمخرج محمد المغني، تعيش عائلة تقليدية في غزة حالة من الفوضى بعد أن دمرت التفجيرات منزلها.

الأستاذ

فيلم «الأستاذ» إخراج فرح نابلسي يتناول بعمق الإحباطات اليومية وحالة الغضب الذي يعيشه الفلسطينيون، ويوضح تأثير الحياة في بيئة يسيطر فيها أفراد يحملون أسلحة نارية ويملون على الأفراد ما يفعلونه وما لا يفعلونه، أو كيف يمكنهم أن يعيشوا حياتهم.

إلى أبي

فيلم «إلى أبي» إخراج عبد السلام شحادة يستكشف التاريخ العربي والفلسطيني موضحاً قدرة التغيير التي تحدثها الصور الفوتوغرافية.

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

كشف مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة 12 فيلماً بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الطويلة، منها فيلمان في عرضهما العالمي الأول وهما "زينات، والجزائر، والسعادة"، "من عبدول إلى ليلى"، وتضم قائمة الأفلام الوثائقية الطويلة ما يلي:

ارتفاع عميق إخراج ماتيو ريتز

يعرض الفيلم في قسم سينما من أجل الإنسانية - مسابقة البيئة، ويستكشف الفيلم النمط المدمر للبشر في استخراج الموارد لأجل الربح، ويفضح المكائد المعقدة لمنظمة سرية مُخول لها السماح بعمليات استخراج ضخمة للمعادن التي تعتبر ضرورية لثورة البطاريات الكهربائية. هذا الغوص العميق والشامل والتعليمي في المحيط يرويه جيسون موموا، وعرض الفيلم في مهرجان صندانس السينمائي 2023، ومهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023، ومهرجان كليفلاند السينمائي 2023، ومهرجان موفيز ذات ماتر 2023.

إيكو إخراج تاتيانا هويزو

تدور القصة في قرية إيكو المكسيكية، يعتني الأطفال بالماعز وكبار السن في عائلاتهم. يتتبع الفيلم حياة ثلاثة أجيال من الفلاحين المكسيكيين يعيشون في تناغم مع الطبيعة التي تحيط بهم، وللتوافق مع اشتراطاتها يكدحون دون كلل. بينما تصارع التربة ضد الجفاف والصقيع، يتعلّم الأطفال التكيف مع مفهوم الموت والمرض وأيضاً الحب بالصمت والكلمات، وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023 بمسابقة إنكاونتر وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج.

بوابة هوليوود .. هوليوود غيت إخراج إبراهيم نشأت

في اليوم التالي لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، تحرك مقاتلو "طالبان" لاحتلال المجمع العسكري العملاق المسمى "بوابة هوليوود"، الذي كان يُعتقد أنه قاعدة سابقة للمخابرات الأمريكية في كابول، ليجدوا أن ما تركه الأميركيون أسلحة ومعدات شديدة التطور. على مدار عام، يكشف الفيلم الكيفية التي تحولت بها ميليشيا أصولية إلى مؤسسة عسكرية نافذة، وعرض الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي 2023، مهرجان تيلورايد السينمائي 2023.

زينات والجزائر والسعادة إخراج محمد الأطرش

من يتذكر محمد زينات؟ بالنسبة لمحبي السينما، فهو الممثل الوحيد الذي جسد دور العربي في الأفلام الفرنسية خلال فترة السبعينيات لصالح صناع أفلام مثل كلود ليلوش وإيف بواسيه. في فيلمه "تحيا يا ديدو" يخترع عالم جديد في السينما، ويظهر الشعب الجزائري كما لم يُرَ من قبل، في هذا الفيلم الوثائقي يحكي محمد الأطرش قصة "تحيا يا ديدو" وصانعه.

عرض عالمي أول

سبعة أشتية في طهران إخراج شتيفي نيدرزول

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حول ريحانة الجباري، ابنة التاسعة عشرة التي تعقد اجتماع عمل مع عميل جديد، وعندما يحاول الاعتداء عليها تطعنه دفاعاً عن نفسها، لاحقاً تُعتقل بتهمة ارتكاب جريمة قتل. باستخدام مقاطع الفيديو، والرسائل التي كتبتها ريحانة من السجن، وبمصاحبة التعليق الصوتي لزار أمير إبراهيمي، يُظهر الفيلم امرأة مذهلة رفضت التراجع عن شهادتها وأصبحت رمزاً للمقاومة، وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة السلام وجائزة كومباس بريسبيكتف، ومهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية 2023 جائزة مسابقة FACT.

عدم الانحياز إخراج ميلا توراغليتش

باستخدام مجموعة من الأرشيفات غير المرئية ومذكرات المصور الذي صورها، يكشف فيلم عدم الانحياز: مشاهد من بكرات لابودوفيتش عن كواليس حلم سياسي.

على قارب أَدامان إخراج نيكولا فيليبير

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة داخل دار رعاية لكبار السن تطل على نهر السين في قلب العاصمة الفرنسية. تفتح الدار أبوابها أمام كبار السن الذين يعانون من أمراض عقلية، وتقدّم لهم الرعاية المطلوبة حتى لا يفقدوا العلاقة بالحاضر، كما تساعدهم في رفع روحهم المعنوية، وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023 وحصل على جائزة الدب الذهبي.

جود شهاب

يلتقط التأثير الخفي لتنظيم ديني سري للنساء في لبنان على ثلاثة أجيال من سيدات عائلة شهاب، ويضع الفيلم تساؤلاً حول أين يمكننا أن نرسم الحد الفاصل بين الحب والتفاني؟ تصوير حميمي ومؤلم لرحلة للبحث عن الحب والتقبل بأي ثمن، وعرض الفيلم في مهرجان ترايبيكا السينمائي 2023.

كرورا إخراج جواو سالافيزا

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية - مسابقة البيئة، وتدور الأحداث: من خلال عيني طفلها، تعود باتبرو بالزمن إلى نحو ثلاثة عقود، إلى تاريخ أجدادها الأصليين، في قلب الغابات البرازيلية. يروي الفيلم قصّة شعب الكراهو، وأفراده من السكّان الأصليين للبرازيل، عانى هؤلاء من الاضطهاد المتواصل، إلا إنهم تابعوا مسيرتهم النضالية وابتكار أساليب مقاومة جديدة، عبر التمسّك بطقوس أجدادهم وحبّهم للطبيعة، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 بمسابقة نظرة ما - جائزة المجموعة.

ليلة مظلمة إخراج سيلفان جورج

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة: بالنسبة للعديد من المهاجرين الأفارقة الفارين من الحياة الصعبة، تعد مقاطعة مليلة الإسبانية في المغرب مكاناً مثالياً يحلمون بالانطلاق منه نحو مستقبل أفضل. وبإصرار يقترب من الهوس، يحاول الشباب بقيادة مالك مراراً وتكراراً السفر إلى أوروبا يوماً بعد يوم، وليلة بعد ليلة، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 وحصل على تنويه خاص في المسابقة الدولية.

ماشطات إخراج سونيا بن سلامة

في تونس، تمتهن فاطمة وابنتاها نجاح ووفاء مهنة "الماشطات"، وهن العازفات في حفلات الزفاف التقليدية، في حياتهن الواقعية، تحاول نجاح أن تتزوج مرة أخرى بعد طلاقها، في حين ترغب أختها وفاء في الحصول على الطلاق من زوجها المُعنِف، وطُوّر في: مبادرة قُمرة، سوق رؤى الواقع، أسيد "مهرجان كان"، مهرجان لاروشيل "فيما".

من عبدول إلى ليلى إخراج ليلى البياتي

تدور القصة بعد حادثة سير تسببت في فقدانها ذاكرتها، تتواصل شابة فرنسية من أصول عراقية مع عائلتها حتى تعرف من هي. خلال جلسات لم شملها في منزل الأسرة في جنوب فرنسا، تواجه ليلى والدها عبد الله بماضيه وما يرتبط منه بحرب العراق، وتقرر أن تتعلم اللغة العربية، كي تتمكن من وضع كلمات قصائده في أغنيات تؤلف هي موسيقاها.

الأفلام المشاركة خارج المسابقة

قائمة الأفلام المشاركة في القسم الرسمي خارج المسابقة تضم 17 فيلماً تتنوع بين العمل الأول والثاني لصناعها بالإضافة لفيلم "المعزة" الذي يشارك في عرضه العالمي الأول، تضم قائمة الأفلام ما يلي:

أن نحلم ونموت إخراج نيلسون يو

تدور القصة بعد مرور عدة سنوات، يلتئم شمل ثلاثة أصدقاء في مرحلة منتصف العمر، ينطلق الثلاثي في رحلة من التعبير عن المشاعر المخبأة، ولكن تأخذ إجازتهم منعطفاً غير متوقع عندما تبدأ لمحات من حيواتهم السابقة في الظهور على السطح، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023، وحصد جائزة الفهد الذهبي - مسابقة مخرجو المستقبل وجائزة أفضل عمل أول.

برج بلا ظلال إخراج جانغ لو

تدور الأحداث جيو وينتونغ، ناقد طعام كهل، يتجول في المطاعم المحلية في مدينة بكين الحيوية برفقة زميلته المصورة أويانغ الأصغر منه سناً. جيو مُطلق ولديه ابنة في السادسة من عمرها، وعلاقته سيئة بوالده منذ عدة عقود. يبحث جيو عن منظور جديد في الحياة بينما يعيد النظر في فشله في أدواره كأب وابن وحبيب.

عرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023، ومهرجان بكين السينمائي 2023 وحصل على جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل "سين بايكينغ"، وجائزة أفضل ممثّل مساعد "تيان جوانغ جوانغ"، وأفضل سيناريو "جانغ لو"، وأفضل تصوير سينمائي "بياو سونغري".

بلاد ضائعة إخراج فلاديمير بيريزيتش

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة في صربيا 1996، خلال التظاهرات ضد سلوبودان ميلوسيفيتش، يمر ستيفان ابن الـ15 عاماً بالثورة الأعنف في حياته، إذ سيتوجب عليه مواجهة والدته الحبيبة التي تشارك النظام الفاسد الذي يثور ضده هو وأصدقاؤه، وعرض الفيلم في مهرجان كانّ السينمائي 2023 بأسبوع النقّاد وحصل على جائزة لوي روديرير.

بورتريه عائلي إخراج لوسي كير

تدور القصة حيث تبوء محاولة إحدى العائلات لالتقاط صورة جماعية بالفشل، فيتحول الأمر إلى حالة تشبه الحلم عندما تختفي الأم، فتبدأ ابنتها في رحلة حثيثة للعثور عليها، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 بمسابقة صنّاع أفلام الحاضر.

ستيبنه إخراج ماريا فرودا

تدور الأحداث في الطبيعة الشتوية الأوكرانية، حيث القرى الضائعة، والشعور المتصاعد بالعزلة المنتشر بين الناس في عالم ما بعد الاتحاد السوفياتي. إنها قصة أناتولي، رجل عائد إلى بلدته ليعتني بوالدته المحتضرة، وعرض الفيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي 2023 بالمسابقة الدولية وحصل على جائزة أفضل مخرجة.

سماء بلاستيكية إخراج تيبور بانوتشكي وسارولتا زابو

يعرض في مسابقة البيئة وتدور القصة في 2123 أمام شح الموارد، فما عاد الجنس البشري يستطيع العيش إلا من خلال المقايضة: في سن الـ50، يتحول كلّ مواطن تدريجاً إلى شجرة. عندما يكتشف ستيفان أن زوجته نورا قد وقّعت على التبرع بجسدها، ينطلق في مهمة لإنقاذها.

شباب -ربيع إخراج وانج بينج

يعرض الفيلم في قسم سينما من أجل الإنسانية، وصُوِّرت أحداث الفيلم على مدار ست سنوات، ويدور عن العمل الشاق للخياطين والخياطات داخل مصانع الملابس في الصين. رغم الوتيرة الهادئة للأحداث، تلتقط كاميرا المخرج وانغ بينغ ومضات من الأمل، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023.

شباك فارغة إخراج بهروز كرامي زاده

تدور القصة حول أمير ونرجس، شابان في العشرينيات من عمرهما يعثران على الحب في مدينتهما الواقعة على بحر قزوين، ويُجبران على إبقاء علاقتهما سراً، وعرض الفيلم بمهرجان كارلو في فاري السينمائي 2023، مهرجان ميونخ السينمائي (جائزة السينما الألمانية الواعدة).

طوطم إخراج ليلا أفيليس

يعرض الفيلم في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور الأحداث حول سول، طفلة في السابعة من عمرها، تقضي يومها في منزل جدها، وتساعد أفراد عائلتها في الإعداد لحفلة عيد ميلاد مفاجئة لوالدها. خلال ساعات اليوم، تفرض الفوضى سيطرتها مدمرة روابط عائلة، وهو ما يساعد سول على استيعاب مفهوم التخلي، وعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي 2023.

عدواني إخراج تشارلوت ريغان

تدور القصة حول جورجي، صبية حالمة في الثانية عشرة من عمرها، تعيش سعيدة بمفردها في شقتها في لندن وتملؤها بالسحر، وفجأة، يعود إلى حياتها والدها الغائب ويقلبها رأساً على عقب، وعرض الفيلم في مهرجان صندانس السينمائي 2023 (جائزة لجنة التحكيم الكبرى)، مهرجان بكين السينمائي 2023، مهرجان سيدني السينمائي 2023.

في الماء إخراج هونغ سانغ سو

يقرر ممثل شاب اعتزال التمثيل وصناعة فيلم قصير. يصل الطاقم الصغير المكون من الممثل نفسه والمصور والبطلة إلى جزيرة جيجو الصخرية التي تعصف بها الرياح، وعرض الفيلم بمهرجان برلين السينمائي 2023 (قسم إنكاونتر).

القصر إخراج رومان بولانسكي

تدور الأحداث في جبال الألب السويسرية، يستضيف فندق بالاس الفخم احتفالاً فاخراً بليلة رأس السنة لعام 2000. يستعد حشد من النوادل وعمال الفندق والطهاة وموظفي الاستقبال لخدمة ضيوفهم الأثرياء، ولكن في الواقع، الفوضى تلوح في الأفق، تم عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي 2023.

كيندي إخراج أنوراج كاشياب

تدور القصة حول كيندي هو ضابط سابق متوفى منذ زمن بعيد، ولكن في الحقيقة، يعمل كيندي في الخفاء لصالح نظام فاسد. تسبب هذه الازدواجية حالة من الإزعاج له ويحاول التخلص منها، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 (عروض منتصف الليل).

لا شيء أخسره إخراج ديلفين ديلوجيه

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حيث تعيش سيلفي برفقة ابنيها سفيان وجان جاك، ويشكّل الثلاثي عائلة مترابطة. ذات يوم، خلال غياب سيلفي عن البيت، يتعرض سفيان لإصابة، ممّا يدفع الخدمات الاجتماعية لانتزاع الطفل من حضانة أمّه وإيداعه في دار رعاية، وعرض الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2023 (مسابقة نظرة ما).

المعزة إخراج إيلاريا بوريللي

تدور الأحداث في مصر، يثير ينبوع نادر معركة. تقف فتاة ومعزتها المفضلة وسط العادات القبلية القاسية والحقد والجشع العالمي. هل يمكنهما البقاء على قيد الحياة في عالم وحشي من العنف والموت؟ حياة ظالمة حقيقية وقاسية. وبين حطام اليأس، يبقى الأمل والشعر.

المنبوذون إخراج لادج لي

يعرض في قسم سينما من أجل الإنسانية، وتدور القصة حيث يتولى بيير منصب عمدة باريس، بعد الوفاة المفاجئة لسلفه، يسعى جاهداً لتنفيذ خطة رئيس البلدية السابق لإعادة تأهيل حي الطبقة العاملة. وفي الوقت نفسه، تعارض حابي، المقيمة في أحد المباني داخل ذلك المجتمع، نزوح عائلتها من المكان الذي يحمل ذكرياتها، وعرض الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2023.