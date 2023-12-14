بعد التراجع الأخير.. تعرف على سعر طن العلف وإضافاته خلال تعاملات اليوم الخميس

سعر العلف.. واصلت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة والتجزئة، ثباتا سعريا، عقب التراجع الأخير الذي شهده يوم أمس الأربعاء، والذي قدر بنحو 200 جنيه بالطن الواحد، في مختلف الأنواع، بسبب استمرار زيادة المعروض من مستلزمات الإنتاج كالذرة والصويا، فضلًا عن تراجع سعر الذرة الصفراء في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية الأخيرة، وكذا طرح هيئة السلع التموينية الذرة في البورصة السلعية.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس- كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الخميس، وتحرص الوفد على رصد وتقديم كافة المعلومات اللازمة لمختلف السلع، لاسيما أسعار الأعلاف التي نحن بصددها الآن، للوقوف على أخر وأهم المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية لها، حيث أنها من أهم السلع التي تؤثر بشكل كبير على اسعار كافة اللحوم من "مواشي ودواجن وأسماك"، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الخميس

الاعلاف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي، اليوم الخميس، إذ استقر عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

حافظت أسعار الجلوتوفيد المحلي على نفس مستوياتها المرتفعة لتصل إلى 12,300 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

لم يتغير مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,000 جنيه للطن.

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 22.600 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارًا عند 22.500 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 22.400 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 22.100 جنيه للطن.