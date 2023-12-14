الشباب والرياضة: البرنامج : يستهدف 15 محافظة نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، أولى فعاليات برنامج «نتشارك» في نسخته الثانية لتنفيذ المبادرات المجتمعية بمحافظة الوادي الجديد، داخل 5 مراكز شباب وهم (مركز شباب الشيخ والي، مركز شباب البشندي، مركز شباب تنيدة، مركز شباب الجزائر، مركز شباب السلام)، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويتجه البرنامج في استراتيجيته إلى تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عامًا (الطلائع)، 18 - 19 عامًا (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى المقيمين في مصر.

هدف البرنامج

ويستهدف برنامج نتشارك 15 محافظة (شمال سيناء؛ جنوب سيناء؛ أسوان؛ أسيوط؛ القاهرة؛ الإسكندرية؛ الوادي الجديد؛ سوهاج؛ قنا؛ مطروح؛ كفر الشيخ؛ دمياط؛ الجيزة؛ القليوبية؛ البحر الأحمر)، وذلك نحو تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات؛ التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27“، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة”.

وجاءت المشاركة الأولى لمدربي برنامج نتشارك من أبناء المحافظة: "ريم أسامة، أسامة علي، أنس خالد، فاطمة أحمد، آية سرور" مؤكدين أن البرنامج يُعد حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لمواكبة تطلعات المشاركين من النشء والشباب وتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية، وأن استدامة المبادرات المطروحة يتوقف علي ترسيخ مجموعة من القيم الثرية لنجاحها منها: "الجودة والاحترافية والإبداع والنزاهة والتنوع وفكرة جديدة بنمط مختلف".

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد

انطلاق النسخة الثانية من برنامج " نتشارك" في الوادي الجديد