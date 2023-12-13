تفاصيل جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023 في مدارس المحافظة، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تحت إشراف حنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد أنه تم اعتماد جداول امتحانات الصفوف من النقل الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي "عام وفني"، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد تأتي في إطار توجيهات وزير التعليم بتكثيف الجهود لتوفير فرص عادلة لجميع الطلاب للاختبار والتقييم.

أحد الأهداف الرئيسية لاعتماد هذه الجداول هو تعزيز وتوسيع منظومة الفصل الواحد، حيث ستتيح للطلاب الاستعداد الجيد للاختبارات النهائية بشكل منظم ومناسب. كما ستساهم هذه الجداول في تقليل الضغط على الطلاب وتعزيز نجاحهم الأكاديمي.

وأشار المهندس سيد إلى أنه ستجرى الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي "عام ولغات ومهني" في الفترة من 9 حتى 15 يناير المقبل. وسيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية لمدارس العام واللغات والإعدادي المهني في الفترة من 16 حتى 24 يناير القادم، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفترة من 9 حتى 24 يناير المقبل. وستجرى امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع "حسب المجال والتخصص" في الفترة من 9 حتى 21 يناير القادم، وامتحانات فصول المكفوفين وحسب الصف الدراسي في الفترة من 9 حتى 21 يناير المقبل. وأخيرًا، ستجرى منظومة الفصل الواحد من الثاني حتى السادس الابتدائي في الفترة من 9 حتى 14 يناير.

وتعتبر جداول الامتحانات هذه خطوة مهمة في تنظيم العملية التعليمية وتطويرها في محافظة الوادي الجديد. وتعكس أيضًا التزام الوزارة بتقديم تعليم عالي الجودة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب للنجاح والتفوق.

وأعرب الطلاب وأولياء الأمور عن استحسانهم وترحبيهم الكبير لهذا الاعتماد وعزز الثقة بينهم وبين منظومة التعليم وسيساهم في إعداد جيل متميز يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد

جداول امتحانات محافظة الوادي الجديد