الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

طلاب أولى وثانية ثانوي يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا أو ورقيًا.. التعليم تكشف التفاصيل

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، إلكترونيًا أو ورقيًا، وذلك حسب طبيعة كل مدرسة.

 أجهزة التابلت 

وأوضحت الوزارة أن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، سيؤدون الامتحانات بالاختيار من متعدد إلكترونيًا بنسبة 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء أكان أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

 

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أما طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الموجودين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل، فسيؤدون الامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

 

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وأكدت الوزارة أن الامتحان الورقي سيكون هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

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