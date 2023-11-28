الخارجية الروسية: مئات من الروس متواجدون في قطاع غزّة بانتظار الإجلاء

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مئات من الروس متواجدون في قطاع غزّة بانتظار عمليات الإجلاء.



وقالت زاخاروفا - في تصريحات لقناة (آر تي) الإخبارية اليوم الثلاثاء - : "لا يزال هناك عدد كبير، من مواطني بلدنا، في قطاع غزّة بانتظار الإجلاء".. مضيفة:"ما زلنا نتلقى طلبات من المواطنين الروس لنقلهم وإجلائهم، وسيستمر العمل على إجراءات الإجلاء".



وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط لا تتبعها أفعال وإجراءات ملموسة لتنفيذ هذا الحل، مؤكدة أن تلك التصريحات يتعين أن تتبعها إجراءات ملموسة تهدف إلى تنفيذ ما وقعت عليه كل الإدارات الأمريكية" لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمثل هذا الحل، والذي يُعد عنصرا مهما للغاية في حل الصراع في الشرق الأوسط.



كما اتهمت زاخاروفا، الغرب بازدواجية المعايير فيما يتعلق بتجاهله لتصريحات المسؤولين الإسرائيليين النووية.. قائلة:"إن الغرب يتبنى معايير مزدوجة، فالغرب يحاول مثلا بكل الطرق الممكنة حظر الأعمال الإرهابية على أراضي دول الشرق الأوسط في حين أن هذه الأعمال الإرهابية هي بالضبط نفس الهجمات الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف على المدن المسالمة في روسيا"، مشيرة إلى أن الدول الغربية لا ترى أعمال كييف هذه.. مضيفة "إذا كنا نعتقد أن هذه مشكلة الإدارة الأمريكية الحالية فقط، فالأمر ليس كذلك".



وكشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أن الغرب هو من منع كييف من التفاوض مع موسكو، مشيرة إلى أن هذا يعني رفض الدول الغربية التوجه إلى طريق السلام وحاجتها إلى العمليات القتالية .



وقالت: "كما تعلمون طلبت كييف إجراء مفاوضات مع روسيا في ربيع عام 2022 ووافقت موسكو على ذلك وبدأت هذه المفاوضات، ولكن واشنطن ولندن منعتا كييف حرفيا من التفاوض مع بلدنا.. أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الدول الغربية لا تحتاج إلى المفاوضات والطريق إلى السلام، وإنما تحتاج إلى المزيد من الأعمال القتالية ".



يُذكر أن الكرملين أعلن مؤخرا أنه لا توجد حاليا أية شروط مسبقة لتحول الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي ، منوها في الوقت نفسه بأن أولويته المطلقة هي تحقيق أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.. كما أن البرلمان الأوكراني أقر قانونا يمنع التفاوض مع روسيا قبل انسحاب قواتها من الأراضي الأوكرانية .