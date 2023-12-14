الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنك المركزي السويسري يبقي على معدلات الفائدة

البنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري

في خطوة تتفق مع التوقعات.. أبقى البنك المركزي السويسري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية.

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موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

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البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 35.173 مليار دولار

وحافظ البنك الوطني السويسري على معدلات الفائدة عند مستوى 1.75 بالمئة، الخميس، دون تغيير عن المستوى المحدد في الاجتماع السابق.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي السويسري في سبتمبر الماضي، أبقى البنك على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي، لينهي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بدأت من المنطقة السلبية في يونيو 2022.

وبلغ معدل التضخم في سويسرا 1.4 بالمئة في نوفمبر الماضي.

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