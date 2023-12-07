موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

اجتماع البنك المركزي.. تترقب العديد من أسواق المال والأعمال اجتماع البنك المركزي المصري وذلك من أجل تحديد مصير أسعار الفائدة، حيث تزداد معدلات البحث عبر "جوجل" لمعرفة موعد إجتماع البنك المركزي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 21 ديسمبرالجاري والذي يعد الإجتماع الأخير لعام 2023م.

ويعتبر سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم 2 نوفمبر الماضي الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

ويصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ثمانية مرات على مدار العام وذلك لتحديد سعر الفائدة كالاتي:

يكون أول اجتماع يوم 2 فبراير

الاجتماع الثاني يوم 30 مارس

الاجتماع الثالث يوم 18 مايو

الاجتماع الرابع يوم 22 يونيو

لاجتماع الخامس 3 أغسطس

الاجتماع السادس يوم 21 سبتمبر

الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر

الاجتماع الثامن يوم 21 ديسمبر