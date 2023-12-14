السكر بـ 27 جنيهًا... مواعيد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار السكر في المنافذ.. تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على حل أزمة السكر خاصة مع ارتفاع أسعاره فى الأيام الأخيرة، حيث أعلنت عن استمرار ضخ السكر في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لها، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، لإتاحة السكر الحر على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

صرف كيلو سكر على بطاقات التموين

ويتم صرف كيلو للبطاقة المقيد عليها 3 مستفيدين فأقل، وصرف 2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 أفراد مستفيدين فأكثر، إضافة إلى استمرار صرف السكر المدعم بسعر 12.6 جنيه لأصحاب البطاقات.

السلع الغذائية

مواعيد فتح المنافذ الاستهلاكية

وجاءت مواعيد فتح المنافذ كالتالى، حيث تفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فروعها بشكل يومي، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ويتم بيع السكر الحر بـ 27 جنيهًا للكيلو.

السلع الغذائية

صرف المنتجات بقيمة الدعم

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يقرب من 30 صنفًا من السلع الأساسية، على بطاقات التموين، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموينية.

السكر

السلع الاستهلاكية

ويتم صرف الوزارة السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة، حيث تحرص الوزارة على التعاقد مع كبرى الشركات المنتجة بجانب إجراء مناقصات عالمية من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية.