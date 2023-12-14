«الجازى للتطوير العقارى» تطرح وحدات إدارية ضمن مشروعها «تشس فيلد» بالقاهرة الجديدة

ضمن خطتها لتقديم منتجات عقارية تنافسية ومميزة لعملائها، أعلنت شركة الجازى للتطوير العقارى عن طرح وحدات إدارية ضمن مشروع «الجازى» فى مدينة القاهرة الجديدة، وهى عبارة عن وحدات إدارية تطل مباشرة على الممشى التجارى الرئيسى بالمشروع.

قالت ولاء العال، رئيس قطاع التسويق بالمجموعة، وممثل المالك للتسويق والعلاقات العامة، إنه من المخطط بدء تسليم هذه الوحدات بعد عامين، وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 90 و189 مترًا، وتطل الوحدات المطروحة على الممشى التجارى الرئيسى بالمشروع بعرض 20 مترًا، لافتة إلى أن هذا الجزء الإدارى يقع فى مكان مميز بالمشروع، ما يضمن له إطلالة مختلفة ويهيئ لبيئة عمل مميزة، فالمكاتب تطل وتقع وسط علامات تجارية قوية ومنطقة حيوية.

وتابعت: «يقع هذا الجزء الإدارى «تشس فيلد» داخل مشروع «الجازى» الذى يحتوى على المشروعات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية «جى دبليو ماريوت» وقريبا «الريتز كارلتون» والذى سيتم طرحه للسوق قريبًا، بالإضافة إلى الفيرست مول وفندق موكسى التابع لشركة ماريوت العالمية، وكلها علامات تجارية تعكس مدى الرفاهية التى يتمتع بها عملاء المشروع، وتعكس أيضًا مستوى جودة المشروع».

وأوضحت، أن الوحدات المطروحة عبارة عن وحدات إدارية باسم «تشيس فيلد»، والتى تم تصميمها وفقا للمعايير العالمية التى تضمن بيئة عمل مهيأة للعاملين فى هذه المكاتب، كما سيتم تنفيذها بأعلى معايير الجودة، بما يتناسب مع اسم الشركة وسابقة أعمالها فى السوقين المصرى والعالمي، لافتة إلى أنه تم طرح مرحلتين سابقتين ضمن «تشيس فيلد» وتم تسويقهما فى وقت قياسى واستحوذا على إقبال واهتمام العملاء نظرًا لتميزهما فى كافة التفاصيل.

ونوهت إلى أن طرح هذه المرحلة الجديدة بالمشروع يأتى عقب إنهاء بيع الجزء السكنى ذات العلامة التجارية «جى دبليو ماريوت» بالمشروع.

ولفتت إلى أن الشركة تركز على تكامل الخدمات بالمشروع، حيث يضم المشروع أيضًا أفخم مول فى مصر وهو «فيرست مول» بمساحة 20 ألف متر، وهو النسخة الأكبر من الفيرست مول الذى يقع فى الفور سيزونز بالجيزة، وسيكون أحد المولات التجارية فى القاهرة الجديدة لخدمة العملاء من داخل المشروع وخارجه.

وأكدت أن الشركة قامت باستيفاء الدراسات السوقية التى تجعلها تنفذ مشروعا متكاملا ومتميزا، ويضم منتجات عقارية يتم تنفيذها لأول مرة فى السوق المصري، حيث إن مشروع «الجازي» هو أول مشروع يقدم الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية العالمية فى السوق العقارى فى مصر، وهو منتج معروف عالميا ويحقق أعلى العوائد للعملاء، كما أن المشروع يقع فى مكان مميز ويضم علامات تجارية عالمية تتواجد جميعها فى مكان واحد، فقد جمعت الشركة كافة عناصر التميز فى هذا المشروع.

يذكر أن شركة الجازى للتطوير العقارى هى أول من قدّم مشروعات سكنية ذات علامة تجارية عالمية فى مصر، ويقع على مساحة 63 فدانا باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه، وهو مشروع سكنى يضم وحدات سكنية ذات العلامة التجارية العالمية، بالإضافة لجزء إدارى وجزء تجاري، يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي، ويتكون المشروع من عدة أقسام وهى جى دبليو ماريوت ريزدنسز، وتشس فيلد الجازى المنطقة التجارية والإدارية والجازى فيرست مول والذى تتجاوز مساحته 20000 متر مربع.