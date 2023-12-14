«لافيتا العقارية» تطلق مشروع «لافيتا 2 الساحل الشمالى» مدعومة بنجاح «لافيتا 1»

أعلنت شركة لافيتا العقارية عن طرح مشروعها الجديد بالساحل الشمالى وهو مشروع «لافيتا 2 الساحل الشمالى»، وذلك بعد النجاح الكبير للشركة فى تسويق مشروع «لافيتا 1» بالكامل وتنفيذه وبدء تسليمه، حيث يأتى إطلاق المشروع الجديد بمزايا تنافسية وأنظمة سداد قوية.

قال عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، إن الالتزام جزء أساسى من معايير عمل الشركة، وجاء نجاح الشركة فى تسويق وتنفيذ مشروع «لافيتا 1» ليشجعها على إطلاق «لافيتا 2» بالساحل الشمالى، ويضم المشروع وحدات بمساحات متنوعة، مضيفًا أن ثقة عملاء الشركة بها يعزز خططها التوسعية الطموحة.

وأكد أن منطقة الساحل الشمالى من المناطق الواعدة استثماريًا، خاصة فى ضوء الاهتمام الحكومى بالمنطقة من خلال مخطط تنمية شامل، بالإضافة إلى تدشين مدينة العلمين الجديدة والتى جذبت العملاء للمنطقة بالكامل، لافتا إلى أن وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى المنطقة يتناسب مع الخطط التوسعية للشركة.

وأشار إلى أن مشروع «لافيتا 2» يضم 160 وحدة بمساحات تتراوح بين 50 و 90 مترا، وهى وحدات يتم تصميمها بما يضمن أفضل استغلال لها، وتم الحصول على تراخيص هذا المشروع ومن المقرر بدء تسليمه خلال عامين، وتم التعاقد مع الاستشارى محمد مصطفى ليكون استشاريا عاما للمشروع.

وأكد رامى عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس إدارة شركة لافيتا العقارية، أن الشركة تحرص على التدرج فى تنفيذ مشروعاتها، حيث يأتى إطلاق مشروع «لافيتا 2» عقب إنهاء تنفيذ وبدء تسليم مشروع «لافيتا1»، ليكون هناك نموذج يمكن للعميل الاطلاع عليه قبل الشراء، كما أنه يعكس العمل وفق خطة والالتزام بها، مما يعزز الخطط التوسعية للشركة.

وأضاف أن عملاء مشروع «لافيتا 2» يمكنهم التمتع بكافة خدمات مشروع «لافيتا 1» وقضاء موسم صيف 2024 فى المشروع، ويتم تنفيذ الوحدات كاملة التشطيب، وبنظام سداد يصل إلى 5 سنوات، ومقدم يبدأ من 25%، ما يجعل المشروع متميزا فى كافة التفاصيل ومتكامل الخدمات والمزايا.

وأوضح أن مشروع «لافيتا 1 الساحل الشمالي» يقع على مساحة 15 ألف متر مربع، وهو مشروع سكنى سياحى متكامل الخدمات، يقع فى الكيلو 66 بالساحل الشمالى، ويضم 350 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 50 و 105 مترات، ويضم المشروع حمامات سباحة وأكوابارك ومنطقة تجارية وشاطئ خاص للعملاء.

وتابع أن الشركة بدأت فى تسليم وحدات مشروع «لافيتا 1»، وتم إنهاء أكثر من 50% من وحدات الجزء التجارى بالمشروع، بالإضافة إلى إنهاء تنفيذ 2 من حمامات السباحة الكبرى بالمشروع، كما تم إنهاء تركيب وبدء تشغيل أنظمة المراقبة بالمشروع، بالإضافة إلى تشغيل الاسانسيرات وسينتهى التسليم بالمشروع خلال 4 أشهر.