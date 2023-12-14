الزمالك يبحث عن تأكيد صحوته أمام المصري البورسعيدي بالدوري

ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع فريقي الزمالك ونظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري ويحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يبحث عن تأكيد صحوته أمام المصري البورسعيدي

يخوض فريق الزمالك، بقيادة مدربه معتمد جمال، لقاء اليوم، بحثًا عن تأكيد حالة الصحوة التي يمر بها، ومواصلة نغمة الانتصارات التي لازمته في المباريات الأخيرة.

حيث خاض فريق الزمالك تحت قيادة معتمد جمال 5 مباريات منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، ونجح في الفوز بها جميعًا، بداية من لقاء بيراميدز في كأس مصر.

وخاض فريق الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية حقق فيهم الانتصار وحصد العلامة الكاملة ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، ويضع قدمًا في تأهله من دور المجموعات.

ترتيب الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري:

يحتل الزمالك المركز العاشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 11 نقطة، حصدها من 3 انتصارات وتعادلين، فيما نال خسارتين.

أما المصري فيأتي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، حصل عليها من 4 انتصارات، فيما نال 3 هزائم، ولم يحقق نتيجة التعادل حتى الآن.

قائمة الزمالك لمباراة المصري في الدوري:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبدالشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.