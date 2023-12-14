جدول مباريات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، عدة مباريات من العيار الثقيل، حيث تقام مواجهات بدوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي بمشاركة لاعبينا المحترفين، بجانب مباريات بالدوري المصري والسعودي.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي

البنك الاهل ضد الجونة وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا وتبث عبر أون تايم سبورتس 2 إتش دي

المصري البورسعيدي ضد الزمالك وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي

بيراميدز ضد بلدية المحلة وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 2 إتش دي

مباريات الدوري الأوروبي

روما ضد شيريف تيراسبول وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي

سلافيا براج ضد سيرفيت وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 7 إتش دي

سانت جيلواز ضد ليفربول وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي

لاسك لينز ضد تولوز وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 4 إتش دي

باير ليفركوزن ضد مولده وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 5 إتش دي

رين ضد فياريال وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 6 إتش دي

وست هام يونايتد ضد فرايبورج وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي

ريال بيتيس ضد جبلاسكو رينجرز وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 8 إتش دي

سبورتينج لشبونة ضد شتورم غراتس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 6 إتش دي

برايتون ضد مارسيليا وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إتش دي

أياكس أمستردام ضد آيك أثينا وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 إتش دي.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

ليجار وارسو ضد إي زد آلكمار وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 4 إتش دي

أبردين ضد آينتراخت فرانكفورت وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 8 إتش دي

فرينكفاروزي ضد فيورنتينا وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 6 إتش دي

فنربخشة ضد سبارتاك ترفانا وتقام المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إكسترا إتش دي

ليل ضد كي كلاسفيك وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 8 إتش دي

كلوب بروج ضد بودو/جليميت وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 7 إتش دي

لوجانو ضد بشكتاش وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 2 إكسترا إتش دي

مباريات دوري روشن السعودي

الأخدود ضد الطائي وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إكسترا إتش دي

أبها ضد الحزم وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي

الفيحاء ضد الأهلي وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتبث عبر السعودية الرياضية 1 إتش دي