قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على خان يونس جنوبي قطاع غزة

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا مكثفًا على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

يذكر أن الدكتور حسن عصفور وزير المفاوضات الفلسطينية الأسبق، قال إن إسرائيل دخلت الحرب بغزة لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني، سكان قطاع غزة يواجهون كارثة إنسانية علي كافة الأصعدة، وأصبح اليوم تبث كل المشاهد المأساوية في قطاع غزة على الهواء مباشرة.

عدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية،"، أن الكارثة تتفاقم مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود خيام لإيواء النازحين من البرد القارس، وهناك ما يقرب من 2 مليون فلسطينى نازح والجميع يعيش في وضع غير مسبوق إنسانيًا.

أوضح أن القضية الآن تحتاج إلى إعادة نظر من أجل علاجها، وأول خطوة هو إنقاذ الأوضاع الإنسانية، ولا يوجد أمل من زيارة وزير الأمن القومي الأمريكي لأن تصريحات نتنياهو ما زالت تصمم على المضي في الحرب.

الولايات المتحدة الأمريكية

لفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول "أنسنة القتل" وليس منع القتل، هي تريد للشعب الفلسطيني "القتل الرحيم" كأنه مريض لا يرجى شفاؤه.