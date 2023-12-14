أمطار رعدية وأجواء أوروبية باردة تضرب دمياط الجديدة

شهدت مدينة دمياط الجديدة التابعة لمحافظة دمياط صباح اليوم الخميس أجواء أوروبية ، شديدة الأمطار، وتوافد أهالي دمياط الجديدة وزائريها للاستمتاع بمنظر البحر والطقس الدافئ.وتتمتع دمياط الجديدة بطقس شتوى متميز، خاصة لمحبى فصل الشتاء، نظرا لما تتعرض له المحافظة من نوات وظواهر جوية تضفى لمسة شتوية رائعة لمحبى فصل الشتاء، بالإضافة إلى التمتع أيضا بأجواء الشتاء الدافئة فى الأيام التى تختفى فيها الظواهر الجوية والنوات

وتتجمل الطبيعة على شواطيء دمياط الجديدة سواء فى التشكيلات الرائعة للسحب التى ترسم لوحات فنية فى السماء، أو فى صفاء ونقاء لون البحر.

وشهدت دمياط الجديدة ليلة شتوية عصيبة بعد سقوط أمطار رعدية على أنحاء المدينة كافة وسقوط الثلوج على عدد من المناطق منها شارع الصعيدي و منطقة مبارك والمجاورة الاولي حتي السادسة ، وكست الثلوج الشوارع والميادين في مشهد أوروبي مميز. كما اشار الي ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار

ووصل ارتفاع الأمواج وعلى الرغم من تلك الأجواء الثلجية إلا أن المواطنين الذين تواجدوا في الشوارع احتفلوا بتساقط الثلوج بالتقاط صور تذكارية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لتظهر مدينة دمياط الجديدة في أجواء أوروبية مميزة.

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