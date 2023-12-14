طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري.. يحسن الذاكرة

أرز الصيادية من الأكلات التي لا يستغنى عنها أحد مع المأكولات البحرية، فيضيف مذاق رائع ويساعد على الشبع، وخلال السطور التالية نقدم لك طريقة عمل رز الصيادية بالجمبري اللذيذ.

طريقة عمل أرز الصيادية بالجمبري

المقادير

- الجمبري: نصف كيلو (مقشر)

- الأرز: 2 كوب

- البصل: 2 حبة (مفروم)

- الزيت: 3 ملاعق كبيرة

- الكمون: حسب الرغبة (ناعم)

- ملح: حسب الرغبة

- بقدونس: نصف كوب (مفروم)

- ماء ساخن: حسب الحاجة

رز صيادية بالجمبري

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر على النار وشوحي البصل المفروم حتى يصبح لونه ذهبيًا.

أضيفي الملح، والكمون، والجمبري فوق البصل.

أضيفي الأرز وقلبي جيدًا ثم أضيفي الماء.

اتركيه على النار حتى يقل الماء ثم قومي بنقله على نار هادئة حتى ينضج.

اسكبي الصيادية في طبق التقديم وزيني بالبقدونس المفروم.

فوائد تناول الجمبري

يمنع أمراض القلب والأوعية الدموية

قد يحتوي معجون الجمبري المخمر، وهو من العلاجات الشائعة للطعام ، على إنزيم الفبرين الذي يمكن استخدامه لعلاج التخثر العلاج حال التخثر هو وسيلة لتفتيت الجلطات الدموية الخطيرة داخل الأوعية الدموية للشخص، و يمكن أن يكون هذا الإنزيم الموجود في عجينة الروبيان أداة قوية ضد مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية التي تصيب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. كما أن المستويات المرتفعة المحتملة من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة فيه تقضي على الكوليسترول الضار في مجرى الدم ، مما يقلل من فرص الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يحسن صحة الدماغ

يحتوي الجمبري على مستويات عالية من الحديد، وهو عنصر معدني رئيسي في عملية الارتباط بالأكسجين في الهيموجلوبين، مع وجود الحديد الإضافي في النظام ، يمكن أن يحدث زيادة تدفق الأكسجين للعضلات ، مما يوفر القوة والقدرة على التحمل ، بينما يزيد أيضًا من تدفق الأكسجين إلى الدماغ ، والذي يظهر أنه يحسن الفهم والذاكرة والتركيز. تشير الدراسات إلى أن أستازانتين الموجود في الروبيان قد يساعد في تحسين أداء الذاكرة ، وبقاء خلايا المخ ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض التهابات الدماغ.

مصدر بروتين جيد للأشخاص النباتيين

حيث إن الجمبري يحتوي على نسبة قليلة جدًا من الدهون الضارة وسعرات حرارية قليلة جدا ولذلك فإن الأشخاص النباتيين يفضلونه لأنه يمدهم بالكثير من العناصر التي يحتاجها الجسم خصوصًا لمن لا يحب تناول اللحوم الأخرى.