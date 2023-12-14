باريس سان جيرمان يخطف التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

خطف فريق بارس سان جيرمان بطاقة تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد تعادله مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سيغنال ايدونا بارك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ميلان سكرينار، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز

الوسط: كانج إن لي، وارين زايري إميري، برادلي باركولا

الهجوم: فينينيا، كيليان مبابي، راندل كولو مواني

افتتح دورتموند التهديف في المباراة بالدقيقة 51 عن طريق اللاعب كريم أديمي، قبل أن يتمكن باريس سان جيرمان من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب وارين زايري إميري.

بهذه النتجة يحسم بارس سان جيرمان بطاقة التأهل رسميًا للدور التالي من دور الأبطال، حيث يتواجد في المركز الثاني في المجموعة برصيد 8 نقاط بفارق 3 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند المتصدر.