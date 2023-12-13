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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دورتموند .. مبابي في الهجوم

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

أعلن المدير الفني لويس إنريكي تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويفتح ملعب سيغنال ايدونا بارك أبوابه لاستقبال مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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وجاء تشكيل باريس سان جيرمان للمباراة كالأتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي، ميلان سكرينار، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز

الوسط: كانج إن لي، وارين زايري إميري، برادلي باركولا

الهجوم: فينينيا، كيليان مبابي، راندل كولو مواني

فريق باريس سان جيرمان يدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا للدور التالي من دور الأبطال، حيث يتواجد في المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند المتصدر.

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