عاجل
طارق الشناوي يرد على اعتذار حلا شيحة للفنانين.. لا نريد نصف رجعة حلمي النمنم: ما حدث في غـزة هو هزيمة للإخوان وتيار الاسلام السياسي
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

طارق الشناوي يرد على اعتذار حلا شيحة للفنانين.. لا نريد نصف رجعة

طارق الشناوي الناقد
طارق الشناوي الناقد الفني

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تصريحات الفنانة  حلا شيحة،العائدة من الاعتزال، التي اعتذرت غيها  لفناني مصر عن تصريحاتها  بتحريم الفن.

txt

طارق الشناوي تحديات الفنانين بـ "التيك توك" لا تليق بهم

txt

فى ذكرى رحيل كامل الشناوى.. طارق عبدالعزيز يلحق بالشخصية الأبرز فى مشواره الفنى

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديده الذي يذاع على فصائية etc مساء اليوم الأربعاء: «حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم».

حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور

وتابع طارق الشناوي: "حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهود لايكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تماماً.

وأشار طارق الشناوي ، إلى أنه يجب حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من ان تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أوشبه منسحبة.

مواد متعلقة

حلا شيحة تدعم القضية الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث والقصف

حلا شيحة تساند والدها في زيارة لمعرضه الخاص الجديد (شاهد)
الجريدة الورقية