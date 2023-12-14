طارق الشناوي يرد على اعتذار حلا شيحة للفنانين.. لا نريد نصف رجعة

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تصريحات الفنانة حلا شيحة،العائدة من الاعتزال، التي اعتذرت غيها لفناني مصر عن تصريحاتها بتحريم الفن.

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديده الذي يذاع على فصائية etc مساء اليوم الأربعاء: «حلا شيحة تعبر عن حالة المجتمع المتردد الذي يحكم على الشكل ليس على الجوهر، فمرة تظهر منقبة وأخرى محجبة ومرة بفستان غير محتشم».

حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور

وتابع طارق الشناوي: "حلا شيحة موهوبة وعفوية ولديها حضور ولكن تحتاج تدريب لأن الفن متغير ومتطور ويحتاج مجهود لايكفي فقط الموهبة ويجب أن تكون مقتنعة تماماً.

وأشار طارق الشناوي ، إلى أنه يجب حلا شيحة أن يكون لديها اقتناع مطلق داخلي بما تفعله، حيث كانت تتجه للتمثيل ولكن بداخلها شيء غير مرتاح فلابد أن يكون بداخلها مقتنع بأن الفن رسالة، ولابد من ان تؤدي كل الأدوار ولاينبغي أن تكون نصف رجعة أوشبه منسحبة.