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الخميس 14 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب أوكلاند سيتي: هذا اللاعب مفتاح فوز الأهلي على اتحاد جدة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أكد الإسباني، ألبرت ريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن بيرسي تاو مهاجم الأهلي سيكون مفتاح الانتصار للأحمر ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وقال ريرا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أعرف الأهلي جيدا حيث واجهته العام الماضي بكأس العالم للأندية".

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وأضاف: "بيرسي تاو هو أخطر لاعبي الأهلي، وهو مفتاح الفوز على اتحاد جدة"، وتابع: "علي معلول أيضا من العناصر الهامة في صفوف الأهلي ولديه خبرات مميزة".

وكشف ألبرت ريرا أن الأهلي لديه فرصة للفوز على اتحاد جدة السعودي بكأس العالم للأندية وقال: "الأهلي والاتحاد فرق كبيرة وستكون مباراة رائعة".

وتابع: "نصيحتي للأهلي إيقاف هجمات اتحاد جدة منذ البداية، ونقطة ضعف الاتحاد تتمثل في الارتداد الدفاعي"، واختتم: "الأهلي يفرض شخصيته على أي فريق مهما كانت قوته".

موعد مباراة الأهلي والاتحاد في مونديال الأندية :

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السعودي يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

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