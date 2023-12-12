بدء اجتماع "الفيدرالي" الأمريكي اليوم وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

ينطلق اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أن يصدر القرار بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وتشير توقعات واسعة النطاق ببقاء الفائدة من دون تغيير عند أعلى مستوياتها في عقدين.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتتوقع الأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيأخذ استراحة لتقييم آثار قراراته السابقة برفع أسعار الفائدة، علما أنه سيكون لدى أصحاب القرار بيانات جديدة عن التضخم قبل انتهاء الاجتماع.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري، ومن المتوقع أن تكون النرويج الوحيدة التي سترفع الفائدة.

تباطؤ التضخم السنوي في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

التضخم في أميركا

أعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في أميركا ( التضخم ) سجل على أساس سنوي 3.1% عن شهر نوفمبر.

وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل ارتفاع بنفس النسبة ( التضخم ) ، وذلك بعد تسجيل المؤشر 3.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين( التضخم ) بنسبة 0.1% في نوفمبر على أساس شهري.

ارتفعت الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات في نوفمبر مع انخفاض أسعار الطاقة، ما أعطى الأمل في أن التضخم قد يكون في مسار أقل.

وكان من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلك ثابتًا في نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي.

وتعتبر تلك الارتفاعات مشابهة للتوقعات حيث كان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز يتطلعون إلى ثبات الأسعار عند معدل سنوي قدره 3.1%.

وفي حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من قراءة أكتوبر، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا آخر بعد أن وصل إلى 3.2% قبل شهر.

وباستثناء أسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

وساعد انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.3% على إبقاء التضخم تحت السيطرة، حيث انخفض البنزين بنسبة 6% وانخفض زيت الوقود بنسبة 2.7%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2%، مدعومة بقفزة بنسبة 0.4% في أسعار المواد الغذائية خارج المنزل. وعلى أساس سنوي، ارتفع الغذاء بنسبة 2.9% بينما انخفضت الطاقة بنسبة 5.4%.

وارتفعت أسعار المأوى، التي تشكل حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفعت بنسبة 6.5% على أساس 12 شهرًا. ومع ذلك، أظهر المعدل السنوي انخفاضًا مطردًا منذ أن بلغ ذروته في أوائل عام 2023.